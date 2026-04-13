Fundocapro y Grupo Urus realizarán jornada gratuita de cirugía reconstructiva genitourinaria

La Fundación Dominicana de Cáncer de Próstata e Incontinencia Urinaria (Fundocapro) y el Grupo Multidisciplinario Urus anunciaron la tercera edición de la "Jornada Internacional de Cirugía Reconstructiva Genitourinaria", a realizarse gratis los días 17 y 18 de abril en la Clínica Abreu, a partir de la 8:00 de la mañana.

La uróloga y especialista en piso pélvico Merycarla Pichardo informó que durante el evento se tendrá acceso a medicina de alta complejidad en urología reconstructiva, con el apoyo de expertos mundiales donde se operarán pacientes.

Refirió que las cirugías van a ser transmitidas a un auditorio para que médicos dominicanos puedan acceder de manos de esos líderes mundiales en ese tipo de cirugías.

Pichardo explicó que esto es un esfuerzo conjunto de la Fundación Dominicana de Cáncer de Próstata e Incontinencia Urinaria (Fundocapro), de la cual tanto ella como la doctora Marlin Fernández son miembros, así como el Grupo Urus que viene realizando desde hace 10 años este tipo de jornadas académicas en el país y de la Clínica Abreu.

Valoró este aporte inigualable a la salud y el conocimiento científico, ya que esta iniciativa ha sido posible gracias al aporte generoso de ciudadanos dominicanos, galenos y otras instituciones sin fines de lucro.

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El evento cuenta con el aval del Colegio Médico Dominicano y la Universidad Pedro Henríquez Ureña (Unphu).

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