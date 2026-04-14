Cenapec celebra 54 aniversario con una solemne eucaristía de Acción de Gracias

Cenapec celebró su 54 aniversario con eucaristía. ( FUENTE EXTERNA )

En un ambiente de gratitud y compromiso institucional, Centros APEC de Educación a Distancia (Cenapec) conmemoró el 54.º aniversario de su fundación.

La efeméride fue celebrada con una solemne Misa de Acción de Gracias que reunió a destacados representantes del ámbito académico, civil, empresarial y social del país.

La eucaristía contó con la presencia de Carlos Ortega, presidente de APEC; Erik Pérez, rector de Unapec, y Harold Molina, presidente de la Junta de Directores de Cenapec.

Los acompañaron los directivos Enrique De Marchena, Tomás Fernández W. e Iván Mejía, así como Providencia Fernández, directora ejecutiva de la institución.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/14/harold-molina-1b33c141.jpg Harold Molina. (FUENTE EXTERNA)

Además, estuvieron presentes figuras clave de la comunidad académica y administrativa en representación de las instituciones hermanas Fundapec y Promapec.

"Hoy les convoca el recuerdo de los inicios de Cenapec hace 54 años, y que, al ver los frutos recogidos, acuden a dar gracias a Dios por su acompañamiento durante todos estos años", expresó Harold Molina durante sus palabras centrales.

La misa fue oficiada por el R.P. José Joaquín Domínguez, quien también es miembro de la Junta de Directores de la institución.

Al acto se congregaron invitados especiales como Alexandra Izquierdo, de Peña Izquierdo Corredores de Seguros; Gladys Banuchi y Marjorie Martínez, de TotalEnergies; Marisela Almánzar, directora de Unapec Virtual y Posgrado, y representantes de entidades aliadas como la Superintendencia de Bancos e Infotep, quienes se unieron a los colaboradores en este hito.

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La ceremonia religiosa se llevó a cabo en la Parroquia El Buen Pastor, ubicada en el sector Evaristo Morales, Distrito Nacional.

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