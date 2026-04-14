Claro Dominicana celebra los Premios a la Excelencia 2026

Claro Dominicana hizo entrega de los Premios a la Excelencia (PAE 2026), una emotiva ceremonia en la que fueron entregados más de 40 galardones en las categorías de bronce, plata y oro, además de dos distinciones especiales.

Durante el evento se destacó el talento, la innovación y el compromiso de su gente. En esta edición, más de 700 finalistas se reunieron para celebrar cómo, desde sus roles, contribuyen a crear la mejor experiencia de conectividad que impacta positivamente la vida de millones de dominicanos.

Durante la ceremonia, el presidente de la organización, Carlos Cueto, resaltó el verdadero motor detrás de cada avance:

"Es nuestra gente quien hace posible que sigamos creciendo, transformándonos y generando impacto en la vida de todos los dominicanos. Estos premios son una oportunidad para agradecer y reconocer ese aporte invaluable que cada uno realiza. Más allá de construir una empresa exitosa, estamos consolidando una cultura en la que las personas quieren estar, crecer y aportar", expresó.

Homenaje a un legado

Los colaboradores fueron distinguidos en categorías que reflejan los valores que los unen como equipo: Mejor Experiencia al Cliente Interno y Externo, Eficiencia, Colaboración, Liderazgo Ejemplar, Innovación y Sustentabilidad.

Uno de los momentos más conmovedores de la noche fue la entrega de las distinciones especiales a Juana Hernández y Nelson Rijo, quienes, con 39 y 45 años de trayectoria respectivamente, representan la entrega y la pasión que trascienden generaciones.

Acompañados de sus familias, recibieron este homenaje en medio de una ovación que celebró su carrera y su legado.

La ceremonia contó con la conducción de la comunicadora Miralba Ruiz y la participación especial de nuestra reina del merengue Milly Quezada, quienes aportaron alegría a una noche cargada de emociones.

Con iniciativas como esta, Claro Dominicana renueva su compromiso con sus colaboradores directos, apostando por su desarrollo en un entorno inclusivo, equitativo y orientado al alto desempeño, convencidos de que son ellos quienes hacen posible seguir conectando al país y liderando su transformación digital.