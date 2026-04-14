Colina Centro celebra la inauguración de "Voces por el Camino: Rompiendo el Silencio"

Ana Lendor, Ivonne Man~ón de Rizek, Jatna Tavarez y Daris Sa´nchez. ( FUENTE EXTERNA )

Colina Centro dejó formalmente inaugurada la jornada educativa y comunitaria "Voces por el Camino: Rompiendo el Silencio". El objetivo es impulsar una sociedad más consciente, informada y empática, visibilizando realidades vinculadas a la violencia intrafamiliar, el incesto y el abuso infantil.

Como parte del programa, se desarrollará un ciclo de charlas, talleres y espacios de reflexión, en colaboración con las instituciones Conani, el Ministerio de la Mujer, Deamvi, el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio Público y especialistas en salud mental.

Las jornadas incluyen temas como prevención del abuso infantil, señales de alerta, salud mental, violencia intrafamiliar y orientación sobre redes de apoyo en la República Dominicana.

Desde el salón de eventos del Centro Comercial se desarrolla un programa hasta el 24 de abril, dirigida a estudiantes, docentes, familias y público general.

Con esto se reafirma el rol de Colina Centro como un espacio que trasciende lo comercial para convertirse en un punto de encuentro comunitario, comprometido con el bienestar social y la construcción de entornos más seguros.

"Voces por el Camino: Rompiendo el Silencio" busca precisamente romper las barreras del miedo y el silencio, promoviendo herramientas reales que permitan identificar, prevenir y actuar ante situaciones de abuso, destacó Ivonne Mañón de Rizek, directora de Responsabilidad Social de Colina Centro.

Esta iniciativa, además, integra el arte como vehículo de concienciación social, a través de una impactante exposición de esculturas de la reconocida artista dominicana Clara Herrera de Lama, cuyas piezas desveladas en el acto inaugural, abordan temas como el silencio, el miedo y la normalización de la violencia.

La muestra busca generar una experiencia emocional que motive la reflexión y el diálogo.

La actividad contó con la presencia de líderes comunitarios y representantes de instituciones que trabajan por esta misma causa, destacándose la participación activa de Jatnna Tavarez como embajadora nacional de UNICEF, Daris Sánchez, Viceministro de La Mujer y Betania Breton quien habló de parte de CONANI.

Programa

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/14/katya-lama-de-dahdah-hija-de-la-postuma-artista-clara-herrera-500a4669.jpg Katya Lama de Dahdah hija de la po´stuma artista Clara Herrera. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/14/asistentes-atentos-a-la-presentacion-19d169dc.jpg Asistentes atentos a la presentacio´n. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/14/esculturas-expuestas-de-la-artista-clara-herrera-de-lama-81d0d638.jpg Esculturas expuestas de la artista Clara Herrera de Lama (FUENTE EXTERNA) ‹ >

El proyecto presentado contempla actividades participativas como:

· Talleres dinámicos para adolescentes

· Espacios testimoniales guiados

· Dramatizaciones educativas

· El "Mural de la conciencia y el compromiso"

· Iniciativas simbólicas como "Cartas que sanan"

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/14/2-gina-perez-lama-maria-alexandra-morales-y-katya-lama-de-dahdah-737e28c7.jpg Gina Pe´rez Lama, Mari´a Alexandra Morales y Katya Lama de Dahdah (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/14/5-isabel-rizek-y-luz-grullon-de-schulze-d5bcfc76.jpg Isabel Rizek y Luz Grullo´n de Schulze. (FUENTE EXTERNA) ‹ >