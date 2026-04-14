La UNPHU introduce una evaluación clínica pionera en la formación de sus médicos

Estudiantes de término y docentes de la carrera de Medicina de la UNPHU. ( FUENTE EXTERNA )

La Escuela de Medicina de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) acaba de marcar un hito en la educación médica nacional con la realización del primer piloto de Evaluación Clínica Objetiva Estructurada (ECOE) de fin de carrera.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/14/image4-2d10cabc.jpeg Dra. Claudia Scharf, directora de la Escuela de Medicina de la UNPHU, Dr. Jheison Corporán, docente, y Dra. Elisa D´Angelo, coordinadora académica. (FUENTE EXTERNA)

Esta iniciativa pionera tiene como propósito evaluar de manera integral las competencias clínicas de los estudiantes al culminar la carrera de Medicina, a través de una metodología práctica que permite evidenciar no solo los conocimientos teóricos adquiridos, sino también la capacidad de aplicarlos, tomar decisiones y desempeñarse en contextos clínicos reales.

Qué es el Examen Clínico Objetivo Estructurado

Reconocido internacionalmente como el estándar de oro en la evaluación de competencias médicas, el Examen Clínico Objetivo Estructurado (ECOE) permite valorar de manera integral no solo los conocimientos teóricos, sino también las habilidades clínicas, comunicativas y éticas de los futuros médicos.

A través de escenarios cuidadosamente diseñados, este tipo de evaluación sitúa al estudiante frente a situaciones reales de la práctica profesional, garantizando que cuente con las destrezas necesarias para brindar una atención segura, humanizada y centrada en la persona.

En esta primera experiencia participaron 38 estudiantes de término, quienes fueron evaluados mediante un circuito de 12 estaciones clínicas. Cada estación simuló contextos propios del ejercicio médico, incluyendo entrevistas con pacientes estandarizados, resolución de casos clínicos, toma de decisiones diagnósticas y terapéuticas, así como la demostración de habilidades en comunicación y profesionalismo.

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Este enfoque permite una evaluación objetiva, estructurada y basada en criterios previamente definidos, asegurando equidad y rigor académico en el proceso.

Este piloto constituye un paso decisivo en el fortalecimiento de los procesos formativos de la universidad, posicionando a la UNPHU como la primera escuela de medicina en la República Dominicana en implementar este tipo de evaluación al final de la carrera.

Como parte de la jornada, se desarrolló un espacio de socialización de resultados junto a los estudiantes, promoviendo el análisis y la retroalimentación como pilares de la mejora continua del proceso formativo.

Posteriormente, se realizó la entrega de certificados a los estudiantes participantes, en un acto que contó con la presencia del rector, Arq. Miguel Fiallo Calderón; la vicerrectora académica, Dra. Patricia Matos; la directora de la Escuela de Medicina, Dra. Claudia Scharf; y el docente, Dr. Jheison Coporán, quienes destacaron la importancia de avanzar hacia modelos de evaluación alineados con estándares internacionales.

Este primer piloto sienta las bases para la institucionalización del ECOE como evaluación de fin de carrera en la Escuela de Medicina, de modo que cada cohorte de egresados sea valorada bajo este modelo, en coherencia con las mejores prácticas internacionales en educación médica.

Con este avance, la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) reafirma su compromiso con la excelencia académica y la formación de profesionales de la salud altamente competentes, capaces de responder a las demandas del sistema sanitario con rigor, responsabilidad y sentido humano.