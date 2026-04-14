Los "Tendy´s" de Wendy's llegan a la República Dominicana

Wendy´s continúa innovando y fortaleciendo su menú con la llegada de Tendy´s, sus nuevas tiras de pollo crujientes por fuera y jugosas por dentro, diseñadas para disfrutarlas de una manera diferente: dipeando y combinando sabores.

Durante un encuentro realizado en la sucursal Núñez de Cáceres, influencers, ejecutivos e invitados especiales conocieron de primera mano esta nueva propuesta, creada para ofrecer una experiencia más interactiva, donde cada bocado se transforma según la salsa elegida.

Como parte del lanzamiento, Wendy´s presentó cinco nuevas salsas pensadas para acompañar, mezclar y elevar cada Tendy´s.

Wendy´s Signature es una opción cremosa con toques de pimienta negra; Sweet Chili, dulce con un leve picante y notas de sriracha, ajo y jengibre; Scorching Hot, para los amantes del picante intenso; Honey BBQ, con un balance entre dulzura y ahumado; y Honey Mustard, una combinación de miel y mostaza con un toque Dijon.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/14/wendys-2-11cd3505.jpeg Stalyn Ramírez y María Boyero. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/14/wendys-3-550e0025.jpeg Invitados que asistieron al lanzamiento de los Tendy's de Wendy's en RD. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

"Los nuevos Tendy´s de Wendy's son ese antojo que vas a querer repetir. Audaces, jugosos y crujientes, pensados para disfrutarse de forma personalizada con nuestras cinco salsas. Queremos que cada cliente viva su propia experiencia, combinando sabores, sumándose a esta nueva tendencia", expresó Lakshmi Toledano, gerente de marca de Wendy´s República Dominicana.

Además, como parte de esta experiencia, Tendy´s llega en un nuevo empaque diseñado para integrar las salsas, facilitando el dipeo y permitiendo disfrutar cada combinación de forma práctica y cómoda.

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Los Tendy´s están disponibles en combo de tres o cuatro piezas que incluye papas y refresco mediano, en todas las sucursales a nivel nacional.

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