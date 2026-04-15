Anuncian detalles de los Latin American Wedding & Mice Awards 2026

Casas del XVI fue el escenario para el lanzamiento oficial del capítulo República Dominicana de los Latin American Wedding & MICE Awards (LAWA), cuya gala de premiación será el próximo 26 de mayo en el Renaissance Santo Domingo Jaragua Hotel & Casino, donde se reconocerá a los mejores exponentes tanto a nivel nacional como regional.

Los ganadores en las categorías nacionales representarán al país en la competencia latinoamericana, proyectando el talento dominicano hacia una plataforma internacional.

Los premios cuentan con un total de 68 categorías, abarcando los sectores de bodas, eventos sociales, turismo de romance y turismo de reuniones (MICE), integrando así a todos los actores clave de esta dinámica industria.

Una segunda edición que consolida el crecimiento

Durante el evento, Pedro Vargas, Director de Lawa Capítulo República Dominicana, destacó la relevancia de esta segunda edición nacional:

"Esta segunda edición representa la evolución de una industria que ha demostrado resiliencia, creatividad y una capacidad extraordinaria para reinventarse. Hoy celebramos no solo el talento, sino el crecimiento sostenido de un sector que continúa elevando sus estándares y posicionando a República Dominicana como un destino competitivo y sofisticado en la región. Lawa es la plataforma que reconoce ese esfuerzo y lo proyecta hacia el mundo".

Por su parte, Leonardo Artigas, director General de los Latin American Wedding & Mice Awards, resaltó el alcance estratégico de la plataforma:

"Los premios Lawa nacen con una visión clara: conectar el talento local con una vitrina internacional. Cada capítulo nacional fortalece la industria desde sus raíces, pero también construye un puente hacia Latinoamérica".

Añadió que República Dominicana tiene una propuesta sólida, auténtica y competitiva, y nuestro objetivo es amplificar esa excelencia, posicionando a sus profesionales y empresas en el mapa global del turismo de romance y reuniones.

Industria en constante expansión

El turismo de romance en República Dominicana continúa siendo uno de los pilares del sector turístico, generando cifras significativas para la economía nacional. Se estima que este segmento produce más de US$1,300 millones anuales, con miles de bodas de destino celebradas cada año, atrayendo parejas principalmente de Estados Unidos, Europa y América Latina.

Por su parte, el turismo de reuniones (MICE) aporta aproximadamente US$500 millones anuales, consolidando al país como un destino estratégico para congresos, convenciones e incentivos, gracias a su infraestructura hotelera, conectividad aérea y oferta experiencial.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/16/2124--raquel-labarbera-alberto-martin-y-olga-de-los-santos-88ba66ed.jpg Raquel Labarbera, Alberto Martín y Olga De Los Santos. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/16/2130--andres-lora-veronica-sencion-y-carlos-frias-e0f668c7.jpg Andrés Lora, Verónica Sención y Carlos Frías. (FUENTE EXTERNA) ‹ >