CCN abre primera tienda Naterial en Punta Cana
La marca internacional especializada en espacios exteriores llega al país con una propuesta innovadora para transformar la vida al aire libre
Centro Cuesta Nacional (CCN) anunció la apertura de la primera tienda Naterial en el país, una marca internacional especializada en el diseño, equipamiento y disfrute de espacios exteriores.
La nueva tienda, ubicada en el Boulevard Turístico del Este #24, Punta Cana-Verón, abrió oficialmente sus puertas, presentándose con una identidad independiente y una propuesta integral orientada a transformar las áreas al aire libre con estilo, funcionalidad y durabilidad.
Naterial llega al mercado dominicano con una oferta que combina diseño contemporáneo y materiales resistentes, pensados para crear ambientes exteriores prácticos y bien planificados. Su portafolio incluye muebles para terrazas, balcones y jardines, así como soluciones que permiten optimizar y organizar cada espacio exterior.
“En Centro Cuesta Nacional apostamos continuamente por la innovación y por ofrecer propuestas que respondan a las nuevas tendencias y necesidades de nuestros clientes".
"Con la llegada de Naterial al país, ponemos a disposición una marca que invita a disfrutar los espacios exteriores con diseño, calidad y funcionalidad”, expresó Madelyn Martínez, vicepresidente de mercadeo y retail financiero de Centro Cuesta Nacional.
Bajo una visión centrada en el bienestar y la armonía con el entorno, Naterial reúne una selección de piezas de líneas modernas, minimalistas y naturales. La marca integra materiales duraderos y de bajo mantenimiento, seleccionados específicamente para resistir las condiciones del exterior sin sacrificar estética.
Entre estos se destacan maderas como la teca, teca reciclada, acacia y eucalipto, así como materiales técnicos como aluminio, textileno, resina trenzada y poliéster, que garantizan resistencia, confort y durabilidad.
Como parte de su propuesta integral, Naterial también presenta una línea completa de BBQs a gas y carbón, diseñadas para adaptarse a distintos estilos de cocina al aire libre. Los modelos a gas ofrecen mayor control y practicidad, mientras que las BBQs a carbón permiten disfrutar del tradicional sabor ahumado.
Además, muchos modelos incorporan superficies de apoyo y espacios funcionales, junto a una amplia gama de accesorios que facilitan una experiencia más cómoda, segura y versátil.
“Todos tenemos una buena razón para pasar tiempo al aire libre, y en Naterial buscamos acompañar esos momentos con soluciones que combinan diseño, resistencia y confort, haciendo que terrazas, jardines y balcones se conviertan en una extensión natural del hogar”, expresó Beatriz Puello, vicepresidente de operaciones de Casa Cuesta.
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- La tienda Naterial Punta Cana está abierta al público de lunes a sábados de 10:00 am a 8:00 pm y los domingos de 10:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.