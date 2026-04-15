CCN abre primera tienda Naterial en Punta Cana

Fachada de la tienda Naterial, ubicada en Punta Cana. ( FUENTE EXTERNA )

Centro Cuesta Nacional (CCN) anunció la apertura de la primera tienda Naterial en el país, una marca internacional especializada en el diseño, equipamiento y disfrute de espacios exteriores.

La nueva tienda, ubicada en el Boulevard Turístico del Este #24, Punta Cana-Verón, abrió oficialmente sus puertas, presentándose con una identidad independiente y una propuesta integral orientada a transformar las áreas al aire libre con estilo, funcionalidad y durabilidad.

Naterial llega al mercado dominicano con una oferta que combina diseño contemporáneo y materiales resistentes, pensados para crear ambientes exteriores prácticos y bien planificados. Su portafolio incluye muebles para terrazas, balcones y jardines, así como soluciones que permiten optimizar y organizar cada espacio exterior.

“En Centro Cuesta Nacional apostamos continuamente por la innovación y por ofrecer propuestas que respondan a las nuevas tendencias y necesidades de nuestros clientes".

"Con la llegada de Naterial al país, ponemos a disposición una marca que invita a disfrutar los espacios exteriores con diseño, calidad y funcionalidad”, expresó Madelyn Martínez, vicepresidente de mercadeo y retail financiero de Centro Cuesta Nacional.

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Bajo una visión centrada en el bienestar y la armonía con el entorno, Naterial reúne una selección de piezas de líneas modernas, minimalistas y naturales. La marca integra materiales duraderos y de bajo mantenimiento, seleccionados específicamente para resistir las condiciones del exterior sin sacrificar estética.

Entre estos se destacan maderas como la teca, teca reciclada, acacia y eucalipto, así como materiales técnicos como aluminio, textileno, resina trenzada y poliéster, que garantizan resistencia, confort y durabilidad.

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Como parte de su propuesta integral, Naterial también presenta una línea completa de BBQs a gas y carbón, diseñadas para adaptarse a distintos estilos de cocina al aire libre. Los modelos a gas ofrecen mayor control y practicidad, mientras que las BBQs a carbón permiten disfrutar del tradicional sabor ahumado.

Además, muchos modelos incorporan superficies de apoyo y espacios funcionales, junto a una amplia gama de accesorios que facilitan una experiencia más cómoda, segura y versátil.

“Todos tenemos una buena razón para pasar tiempo al aire libre, y en Naterial buscamos acompañar esos momentos con soluciones que combinan diseño, resistencia y confort, haciendo que terrazas, jardines y balcones se conviertan en una extensión natural del hogar”, expresó Beatriz Puello, vicepresidente de operaciones de Casa Cuesta.

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La tienda Naterial Punta Cana está abierta al público de lunes a sábados de 10:00 am a 8:00 pm y los domingos de 10:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

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