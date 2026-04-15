Santo Domingo Motors y Dominican Padel Club anuncian alianza estratégica

El pádel ha conquistado y sigue posicionándose en República Dominicana. Para fortalecer este ecosistema deportivo se firmó una alianza estratégica entre Santo Domingo Motors y Dominican Padel Club, cuyos detalles fueron revelados durante un encuentro en el salón exhibición de los vehículos Infiniti.

Pedro Ruiz, gerente de la división de vehículos de lujo, consideró que el torneo representa un paso importante en la consolidación del pádel. Como empresa automotriz pondrán a disposición de los presentes exhibiciones de vehículos y pruebas de manejo.

Para él esto evidencia el interés de la empresa de seguir creando propuestas diferenciadoras, vinculándose con comunidades que valoran la innovación, el bienestar y la calidad.

"Con esta iniciativa, Santo Domingo Motors apuesta por generar experiencias desde lo vivencial, utilizando el pádel como un punto de encuentro que facilita la relación y la construcción de vínculos en un entorno dinámico y cercano", agregó.

Lo que deberías saber sobre el certamen

Durante sus intervención, Carlos Alegría, socio del Dominican Padel Club; y Manuel Lloret, director técnico del torneo explicaron que la competencia se llevará a cabo desde el 28 de julio hasta el 2 de agosto, en las instalaciones del club, ubicado en la avenida Luperón, casi esquina Anacaona.

Se espera congregar a unas 90 parejas de jugadores, para competir por las categorías tercera, cuarta y quinta, bajo un formato de dos sets de seis juegos, con "súper tie-break" de 10 puntos en caso de empate, garantizando al menos dos partidos por pareja, explicó Alegría.

Mientras que Lloret explicó que lo que se desea es atraer a un público profesional de entre 30 y 55 años, elevando el estándar de los eventos deportivos locales mediante activaciones de alto valor y premios.

Además, indicó que la estructura del torneo incluirá un cuadro de consolación para las parejas que pierden su primer encuentro.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/15/whatsapp-image-2026-04-14-at-70532-pm-1-db3a9a52.jpeg José González, Dina Ferreras y José Olivo. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/15/whatsapp-image-2026-04-14-at-70532-pm-2-6ca66585.jpeg Juan Almonte y Carolina Leiva. (SAMIL MATEO) ‹ >