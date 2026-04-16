Dominican Motors apuesta por experiencia y nuevas audiencias en alianza estratégica con Auto Haus

Dominican Motors avanza en su estrategia de crecimiento con la formalización de una alianza con Auto Haus, en una movida que busca ampliar su alcance comercial y consolidar su posicionamiento en un mercado cada vez más enfocado en la experiencia, la tecnología y el valor.

El acuerdo fue suscrito por Sébastien Proux, director general de Dominican Motors en República Dominicana, y Kiko Cabrera, vicepresidente de Auto Haus, como parte de una visión compartida que apuesta por fortalecer la conexión con el consumidor local.

"Esta unión nos permite responder a un entorno que ya no se conforma con lo tradicional, donde el equilibrio entre diseño, valor y cercanía se vuelve determinante", afirmó Proux durante la firma.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/16/2--sebastien-proux-kiko-cabrera-8968144c.jpg Sebastien Proux y Kiko Cabrera. (FUENTE EXTERNA)

La operación suma el portafolio de Dominican Motors que incluye las marcas Lynk & Co y Soueast, dentro de la estructura de Auto Haus, un actor consolidado en el sector automotriz dominicano, respaldado por una plataforma basada en la confianza, el nivel de atención y un profundo conocimiento del cliente.

Para Cabrera, la incorporación de estas marcas responde a la necesidad de evolucionar la oferta en línea con el mercado automotor. "Esta alianza nos permite incorporar modelos con una visión más contemporánea, alineada con lo que hoy busca el usuario, y fortalecer una propuesta más completa", señaló.

El movimiento responde a una evolución clara del consumidor dominicano, que hoy prioriza alternativas que vinculan diseño, conectividad y accesibilidad dentro de un enfoque coherente.

En ese contexto, la alianza introduce una oferta complementaria para distintos perfiles. Soueast incorpora uno de los esquemas de respaldo más competitivos del mercado, con garantía de hasta siete años o 200,000 kilómetros y cinco años de mantenimiento preventivo.

Lynk & Co, por su parte, refuerza el segmento con una oferta de lujo accesible, apoyada en diseño escandinavo, ingeniería avanzada y altos estándares de seguridad, con modelos que cuentan con certificaciones como NCAP, un sistema internacional que evalúa la seguridad vehicular mediante pruebas de impacto y otorga calificaciones en estrellas según el nivel de protección de los ocupantes.

La integración entre ambas empresas permite estructurar un recorrido más fluido, con asesoría especializada, atención personalizada y una mayor capacidad de acompañamiento en todas las etapas del proceso, desde la elección del vehículo hasta la postventa.

Detrás de la operación está el respaldo de Dominican Motors, filial del Grupo Bernard Hayot (GBH), con más de 60 años de trayectoria, 19 territorios de operación y más de 20,000 colaboradores, aportando solidez internacional, capacidad operativa y visión de crecimiento, en sinergia con el conocimiento local y la cercanía de Auto Haus.

Tendencias globales

Desde la perspectiva de industria, este acuerdo introduce un elemento diferenciador alineado a las tendencias globales, donde la dinámica y el servicio se consolidan como factores determinantes en la decisión de compra.

A mediano plazo, ambas empresas proyectan esta colaboración como una plataforma de crecimiento sostenido, enfocada en expansión comercial y fortalecimiento de marca.

En un mercado en evolución, Dominican Motors y Auto Haus no solo amplían la oferta, sino que redefinen la forma en que el cliente se relaciona con la movilidad: más informado, más exigente y con mayor acceso a propuestas que combinan innovación, respaldo y valor.