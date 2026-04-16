Uber Eats se expande a La Vega y San Francisco de Macorís y presenta a su nuevo gerente

Marco Nannipieri, gerente general de Uber Eats para la Región Andina, Centroamérica y el Caribe. ( FUENTE EXTERNA )

Uber Eats anunció su llegada a las ciudades de La Vega y San Francisco de Macorís y adelantó que, en las próximas semanas, se expandirá a Puerto Plata y San Cristóbal, consolidando así su presencia en República Dominicana.

Con esta ampliación, la aplicación pasa a estar disponible en 10 zonas del país, con más de 2,100 comercios asociados, de los cuales el 75 % son pequeñas y medianas empresas (pymes). La oferta incluye desde comida preparada hasta farmacias, supermercados y tiendas especializadas.

Como parte del anuncio, la empresa presentó a Marco Nannipieri como su nuevo gerente general para la Región Andina, Centroamérica y el Caribe. El ejecutivo será responsable de liderar las operaciones en República Dominicana y otros siete países.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/16/expansion-de-uber-eats-rd-incluye-la-vega-y-san-francisco-977a8783-051b3467.jpeg Repartidor de Uber Eats. (FUENTE EXTERNA)

"En Uber Eats estamos entrando en una nueva fase de crecimiento en República Dominicana, expandiendo nuestra presencia a más ciudades y zonas del país" Marco Nannipieri Gerente general de Uber Eats para la Región Andina, Centroamérica y el Caribe “

El ejecutivo cuenta con casi una década de experiencia en la empresa, donde ha contribuido a la apertura de nuevos mercados en Latinoamérica y ha liderado equipos de estrategia, operaciones y gestión.

Antes de su designación, se desempeñó como gerente general de Uber Eats en Chile durante cuatro años, periodo en el que impulsó la expansión y consolidación de la plataforma en ese país.

En las nuevas ciudades, la aplicación contará con restaurantes locales como Luna de Oro, Delicias AME y Helados Splash, además de cadenas de comida rápida, supermercados como Sirena y otras tiendas especializadas.

La empresa también informó que continúa invirtiendo en tecnología e iniciativas orientadas a fortalecer la seguridad, mediante funciones integradas en la aplicación que buscan garantizar una experiencia más confiable en cada pedido.

Compromiso con la tecnología y la seguridad en la plataforma

Nannipieri afirmó que asume el liderazgo de la región con entusiasmo, destacando que está "llena de oportunidades", tanto para la empresa como para emprendedores gastronómicos, comercios y personas que generan ingresos a través de la plataforma.

Con estos anuncios, Uber Eats reafirma su compromiso de seguir invirtiendo en el desarrollo del negocio en la región, apostando por la tecnología como motor de crecimiento para restaurantes y comercios de todos los tamaños, y para mejorar la experiencia de los usuarios en el país.