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FitnessSpot inaugura CrossSpot, un espacio de entrenamiento híbrido

Esta nueva propuesta tiene el objetivo de crear una comunidad enfocada en el bienestar y el rendimiento físico

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    FitnessSpot inaugura CrossSpot, un espacio de entrenamiento híbrido
    El centro de entrenamiento físico personalizado FitnessSpot anuncia la apertura de CrossSpot, un nuevo espacio de entrenamiento híbrido. (FUENTE EXTERNA)

    El centro de entrenamiento físico personalizado FitnessSpot, fundado por el profesional del fitness y nutrición Moisés Reynoso, anunció junto a sus socios Albert Canela (Profesional en el área de los entrenamientos híbridos) y el Ing. Pedro Goris, la apertura de CrossSpot.

    • Este es un nuevo espacio de entrenamiento híbrido que combina fuerza, resistencia y entrenamiento funcional en un mismo lugar.

    Propuesta enfocada en el bienestar

    El espacio está liderado por Albert Canela, quien dirige la propuesta con el objetivo de crear una comunidad enfocada en el bienestar y el rendimiento físico, a través de dinámicas de entrenamiento funcional y circuitos de alta intensidad adaptados a distintos niveles.

    Con esta iniciativa, FitnessSpot amplía su oferta de entrenamiento brindando una experiencia dinámica e innovadora para quienes buscan mantenerse activos dentro de la comunidad fitness de Santo Domingo.

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