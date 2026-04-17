Jornada de Gigantomastia de la Clínica Cristiana de Salud Integral supera las expectativas

Con un balance que supera las expectativas y un alto impacto en la salud de la mujer dominicana, la CCSI concluyó con éxito su primera jornada de Gigantomastia. ( FUENTE EXTERNA )

Con un balance que supera las expectativas y un alto impacto en la salud de la mujer dominicana, la Clínica Cristiana de Salud Integral (CCSI) concluyó con éxito su primera jornada de Gigantomastia.

Esta es una iniciativa creada para mejorar la calidad de vida de mujeres con crecimiento excesivo de las mamas, la cual logró alcanzar cifras importantes en su primera convocatoria.

La CCSI informó que "el operativo se distinguió por su eficiencia operativa y calidez humana, logrando evaluar de manera integral a 200 pacientes. Gracias a la intervención de un equipo multidisciplinario de cirujanos plásticos, liderado por el doctor Dorian García y la doctora Sabrina Pavri, junto a anestesiólogos y personal de enfermería.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/17/directora-medica-ccsi-odette-canario-532c12ac.jpg Directora médica de la CCSI, Odette Canario. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/17/cirujano--plastico-de-la-ccsi-doctor-dorian-garcia-9f76f672.jpeg Cirujano plástico de la CCSI, el doctor Dorian García (FUENTE EXTERNA) ‹ >

"El propósito de esta jornada es garantizar que el beneficio perdure más allá de la evaluación inicial y las cirugías realizadas. En otro orden, las mujeres que asistieron manifestaron un nivel de satisfacción excepcional, resaltando la excelencia médica y el trato digno recibido durante todo el proceso", informó la directora médica del centro de salud, Odette Canario Lerebours .

Hacia una segunda convocatoria, Odette Canario Lerebours informó que estas jornadas han logrado cambiar por bienestar la vida de mujeres y que, a partir de esta entrega inicial y fiel a la esencia de servicio de la CCSI de continuar apoyando a quienes padecen de esta condición, la clínica ya se encuentra en fase de planificación para realizar una segunda jornada de Gigantomastia.

"Este nuevo llamado busca dar continuidad al compromiso social del centro y brindar una oportunidad a aquellas mujeres que requieren recuperar su bienestar físico y emocional", resaltó Canario Lerebours.

Con la satisfacción de los resultados obtenidos en esta primera etapa, la Clínica Cristiana de Salud Integral continúa apostando a soluciones médicas seguras y humanas, consolidando este programa como una de las iniciativas de salud más relevantes del año en el país.

Sobre la Clínica Cristiana de Salud Integral (CCSI)

La Clínica Cristiana de Salud Integral, con 35 años al servicio de la población, es un centro médico comprometido con ofrecer atención de salud de calidad y accesible a la comunidad.

Esta labor la hace con el objetivo de mejorar la salud y el bienestar de sus pacientes a través de servicios médicos integrales, para lo cual cuenta con un equipo de profesionales altamente capacitados.