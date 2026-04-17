Senasa y el Instituto Dermatológico firman acuerdo que fortalece acceso a servicios dermatológicos

En un paso clave para garantizar el acceso a servicios dermatológicos especializados, el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y el Instituto Dermatológico Dominicano y Cirugía de Piel Dr. Huberto Bogaert Díaz (Idcp) firmaron un nuevo acuerdo de gestión que impactará directamente a millones de afiliados, especialmente del Régimen Subsidiado.

La firma de este acuerdo se produce en un momento significativo para el Idcp, que celebra en 2026 sus 60 años de servicio ininterrumpido a la salud pública dominicana, reafirmando su rol como la red dermatológica más completa del país.

El nuevo modelo contractual sustituye el esquema de pago prospectivo vigente desde 2019 por un sistema basado en la prestación efectiva de servicios, permitiendo alinear los recursos con la atención real brindada y fortaleciendo la sostenibilidad financiera del Instituto.

"Para Senasa, el Idcp es un aliado estratégico dentro de nuestra red de prestadores. Su trayectoria, su compromiso con la población más vulnerable y su enfoque en una atención humana y de calidad reflejan plenamente nuestra misión de garantizar servicios de salud accesibles para millones de afiliados, en su mayoría del régimen subsidiado", expresó el Dr. Edward Guzmán, director ejecutivo de SeNaSa.

Desde el Idcp, tanto al Dra. Emma Guzmán, presidenta del Patronato de Lucha contra la Lepra y el Dr. Víctor Pou, director general de Instituto, valoraron el acuerdo como un paso decisivo para fortalecer su misión institucional.

En ese sentido, la Dra. Guzmán resaltó que "la apertura al diálogo y la voluntad de construir acuerdos duraderos han sido fundamentales para avanzar hacia soluciones que impactan positivamente a los afiliados".

Por su parte, el Dr. Pou subrayó el rol de Senasa como aliado clave en la misión del Instituto, destacando que "representa a la población más vulnerable del país y es fundamental para que podamos llevar servicios especializados de dermatología a quienes más lo necesitan".

Centro especializado

El Idcp es el principal centro especializado en dermatología y cirugía de piel en la República Dominicana, con presencia nacional y una alta demanda de servicios.

Solo en 2025, el Instituto brindó más de 85,000 consultas dermatológicas a afiliados del Régimen Subsidiado, además de miles de estudios diagnósticos y procedimientos especializados, muchos de ellos sin oferta equivalente en otros centros del país.

En su 60 aniversario, el Idcp reafirma su compromiso con una atención accesible, humana y de alta calidad, consolidando su rol como referente nacional en dermatología y como aliado estratégico del sistema de salud pública.

El nuevo acuerdo con Senasa se enmarca en esta visión de fortalecimiento institucional, orientada a garantizar la sostenibilidad del centro y ampliar el acceso a servicios especializados para la población dominicana.

El contrato incorpora mecanismos que fortalecen la transparencia, la auditoría concurrente y el cumplimiento de los estándares del Ministerio de Salud Pública, al tiempo que mantiene la exención de copagos para los afiliados del Régimen Subsidiado.

Con esta alianza, Senasa y el Idcp reafirman su compromiso de seguir trabajando de manera conjunta para garantizar servicios dermatológicos de alta especialidad, accesibles y sostenibles, en beneficio de quienes más lo necesitan.