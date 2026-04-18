Club Hemingway y Club de Bridge de Santo Domingo organizan primera Copa Hemingway Wilhelm Brouwer

En el marco de su 47.º aniversario, el Club de Bridge de Santo Domingo (CBSD) celebró con éxito la primera edición de la Copa Hemingway de Bridge Wilhelm Brouwer, evento que reunió a destacados jugadores nacionales y extranjeros en el litoral de Juan Dolio.

La pareja formada por Sonia Villanueva de Brouwer y María Barrera se alzó con la victoria en la categoría abierta tras una jornada intensa y exigente.

El segundo lugar correspondió a Ariel García Múgica y José Roques, seguidos por Dixie Rehibein y Esther Ricart en la tercera posición. En la división de principiantes, el primer lugar fue para la dupla de Aylin Hung de Suárez y Brigitte Torres.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/18/primer-lugar-sonia-villanueva-de-brouwer-y-maria-josefa-barrera-fe2c5769.jpeg Primer lugar Sonia Villanueva de Brouwer y María Josefa Barrera (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/18/segundo-lugar-ariel-garcia-mugica-y-jose-roques-56793fef.jpeg Segundo lugar Ariel García Múgica y José Roques. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/18/tercer-lugar-dixie-rehibein-y-esther-ricart-b35301fd.jpeg Tercer lugar Dixie Rehibein y Esther Ricart. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

El torneo se desarrolló bajo el formato de pares, modalidad estándar del bridge de competencia que penaliza el error y premia la memoria y el cálculo de probabilidades.

Los equipos disputaron manos sucesivas contra distintos adversarios, y la clasificación final se determinó según el reglamento oficial de la World Bridge Federation, entidad a la que el CBSD está afiliado.

"Como presidenta del CBSD, me siento profundamente agradecida por la extraordinaria acogida del Club Hemingway para celebrar la Copa Wilhelm Brouwer. En este 47.º aniversario vivimos una jornada espléndida de camaradería, honrando la memoria de pilares como mi esposo, Wilhelm Brouwer. Gracias a todos por mantener viva esta disciplina, un gimnasio para la mente que fortalece los lazos de nuestra comunidad", expresó Sonia Villanueva de Brouwer, presidenta del Club de Bridge de Santo Domingo.

Plataforma de reconocimiento

El evento, celebrado en la Casa Club Hemingway, sirvió de plataforma para reconocer la trayectoria de los miembros vinculados a la institución desde su fundación. El nombre de la copa rinde tributo a Wilhelm Brouwer Spijkers, destacado empresario, diplomático y primer presidente del CBSD.

Durante el acto se recordó de manera póstuma a Mark Riley y Jacques Sagués, y se destacó la labor de Pedro Pablo Cabral por sus aportes al desarrollo del bridge en la República Dominicana.

La organización logística estuvo a cargo del equipo del Club Hemingway, bajo la supervisión de su gerente general, Ángel Pérez, con el auspicio de José Antonio Rodríguez Copello, del Grupo López de Haro y del Club Hemingway, lo que contribuyó a una experiencia de alto nivel en cada detalle.

Sobre el Club de Bridge de Santo Domingo

El Club de Bridge de Santo Domingo es una entidad sin fines de lucro fundada el 5 de abril de 1979 en Santo Domingo. Cuenta con más de 35 jugadores dominicanos y extranjeros residentes en las principales ciudades del país.

Su propósito es la práctica, promoción y desarrollo del bridge como deporte mental y actividad de esparcimiento para personas de todas las edades.

Fue incorporado el 29 de junio de ese mismo año, conforme a la Ley 520 mediante el Decreto 977, bajo la denominación Club de Bridge de Santo Domingo, Inc. Está afiliado al World Bridge Federation y al Central American and Caribbean Bridge Federation.