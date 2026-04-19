Campamento Comatillo presenta propuesta integral durante su relanzamiento

Campamento Comatillo ha dado inicio a su nueva etapa enfocada en fortalecer su legado y consolidar su posicionamiento como uno de los espacios de experiencias formativas más completos de la República Dominicana.

La novedad se dio a conocer durante una velada realizada en el restaurante El Lago.

Con más de 35 años de trayectoria, Comatillo evoluciona hacia una propuesta integral que va más allá del tradicional campamento de verano, incorporando programas durante todo el año dirigidos a colegios, empresas, iglesias y grupos organizados.

El relanzamiento presenta una visión renovada del proyecto, basada en la combinación de tradición, seguridad, estructura operativa y experiencias diseñadas intencionalmente para el desarrollo personal, la integración grupal y la conexión con la naturaleza.

Una mirada hacia su esencia

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/19/2-eduardo-rivera-gerente-general-de-campamento-comatillo-132555da.jpeg Eduardo Rivera, gerente general de Campamento Comatillo. (FUENTE EXTERNA)

Eduardo Rivera, gerente general de Campamento Comatillo, expresó que "este relanzamiento representa un paso importante en nuestra evolución como proyecto. Estamos retomando nuestra esencia, pero con una estructura más clara, organizada y alineada con las necesidades actuales de nuestros clientes".

Por su parte, Rita Florentino, fundadora, destacó que "Comatillo siempre ha sido un espacio donde se forman valores y se crean experiencias significativas. Ver cómo este proyecto evoluciona sin perder su esencia es motivo de orgullo para nuestra familia".

Asimismo, Renán Florentino, fundador, señaló que "desde sus inicios, Comatillo nació con la visión de ofrecer un lugar seguro, organizado y lleno de propósito. Este relanzamiento reafirma ese compromiso con cada familia y cada institución que confía en nosotros".

Dentro de su nueva propuesta, Campamento Comatillo ofrece programas de estadías educativas, convivencias, retiros, excursiones y experiencias de team building, diseñadas para adaptarse a los objetivos específicos de cada grupo.

Uno de sus principales diferenciales es su modelo de exclusividad total, que permite a cada grupo disfrutar de las instalaciones de manera privada, garantizando un entorno seguro, controlado y personalizado. Este enfoque asegura una operación organizada, acompañamiento constante y una experiencia de alta calidad.

Summer Camp 2026

Durante el encuentro se presentó el Summer Camp 2026, un programa dirigido a niños y jóvenes, enfocado en el desarrollo de la independencia, la confianza y la creación de experiencias memorables en un ambiente seguro y estructurado.

Las instalaciones, ubicadas en un entorno natural privilegiado en Bayaguana, Monte Plata, cuentan con áreas recreativas, espacios de alojamiento y zonas diseñadas para el desarrollo de actividades tanto formativas como recreativas.

El campamento opera bajo protocolos estrictos de seguridad y supervisión, incluyendo personal capacitado y asistencia médica en el lugar.