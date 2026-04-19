La empresa KM Destinos celebra sus 25 años

KM Destinos celebró sus 25 años durante una cena de gala en las instalaciones del Hotel Jaragua, entre amigos, clientes y colaboradores

Las palabras de bienvenida y agradecimiento fueron presentadas por sus propietarias Kiseyda Fermín y Magaly Díaz, donde ambas resaltaron que llegaron en el 2001, con el firme propósito de ofrecer servicios de alta calidad a sus clientes especializando el área de organización de eventos y agencia de viajes.

Nueva imagen corporativa

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/19/whatsapp-image-2026-04-19-at-42725-pm-1-0eb00a01.jpeg Un discurso de gratitud. (FUENTE EXTERNA)

A lo largo de los años, el esfuerzo y la dedicación de sus propietarias junto al gran equipo que conforma la empresa, han hecho que cada experiencia sea memorable para sus clientes que reciben un trato personalizado.

La actividad estuvo llena de novedades y emociones hasta el final, lo cual incluyó:

La presentación de la nueva imagen corporativa de la empresa, cambio que corresponde a una estrategia de innovación e internacionalización de la marca.

Para finalizar los invitados disfrutaron al ritmo de la agrupación artística Ilegales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/19/whatsapp-image-2026-04-19-at-42725-pm-76848a99.jpeg Staff de la empresa. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/19/whatsapp-image-2026-04-19-at-42855-pm-70829002.jpeg Iván Cunillera Fabeth Martínez Magaly Díaz Kiseyda Fermín Theresa Sullivan Juan Martín de Oliva y Brian King (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/19/whatsapp-image-2026-04-07-at-90903-am-c44ccecd.jpeg Ramón Vásquez,Magaly Díaz, Kiseyda Fermín y Danilo Reyes (FUENTE EXTERNA) ‹ >