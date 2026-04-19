×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
KM Destinos
KM Destinos

La empresa KM Destinos celebra sus 25 años

La firma estrena imagen corporativa, un cambio que corresponde a una estrategia de innovación e internacionalización de la marca

    Expandir imagen
    La empresa KM Destinos celebra sus 25 años
    Elaine Pol, Mirtha Holguín, Magaly Díaz, Kiseyda Fermín, Álvaro Olivero y Adelina Díaz. (FUENTE EXTERNA)

    KM Destinos celebró sus 25 años durante una cena de gala en las instalaciones del Hotel Jaragua, entre amigos, clientes y colaboradores

     Las palabras de bienvenida y agradecimiento fueron presentadas por sus propietarias Kiseyda Fermín y Magaly Díaz, donde ambas resaltaron que llegaron en el 2001, con el firme propósito de ofrecer servicios de alta calidad a sus clientes especializando el área de organización de eventos y agencia de viajes.

    Nueva imagen corporativa

    Expandir imagen
    Infografía
    Un discurso de gratitud. (FUENTE EXTERNA)

    A lo largo de los años, el esfuerzo y la dedicación de sus propietarias  junto al gran equipo que conforma la empresa, han hecho que cada experiencia sea memorable para sus clientes que reciben un trato personalizado

    La actividad estuvo llena de novedades y emociones hasta el final, lo cual incluyó:

    • La presentación de  la nueva imagen corporativa de la empresa, cambio que corresponde a una estrategia de innovación e internacionalización de la marca.
    • Para finalizar los invitados  disfrutaron al ritmo  de la agrupación artística Ilegales.
    Expandir imagen
    Staff de la empresa.
    Staff de la empresa. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Iván Cunillera Fabeth Martínez Magaly Díaz Kiseyda Fermín Theresa Sullivan Juan Martín de Oliva y Brian King
    Iván Cunillera Fabeth Martínez Magaly Díaz Kiseyda Fermín Theresa Sullivan Juan Martín de Oliva y Brian King (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Ramón Vásquez,Magaly Díaz, Kiseyda Fermín y Danilo Reyes
    Ramón Vásquez,Magaly Díaz, Kiseyda Fermín y Danilo Reyes (FUENTE EXTERNA)
      TEMAS -

        Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.