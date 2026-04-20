Arista y Asystec realizan conferencia sobre redes empresariales e inteligencia artificial

Los ejecutivos de la empresa Arista, junto a su co-patrocinador Asystec, ofrecieron una conferencia especializada en el Hotel J.W. Marriott, dirigida a clientes, relacionados, invitados especiales y expertos del área tecnológica.

El encuentro, centrado en "Modern Campus & SD-WAN", permitió a los asistentes conocer de primera mano cómo esta firma internacional está redefiniendo la construcción de redes empresariales en la era de la inteligencia artificial.

La actividad se desarrolló en un ambiente profesional y dinámamente interactivo, reafirmando el compromiso de ambas empresas de mantener actualizados a sus aliados estratégicos en temas de innovación tecnológica y transformación digital.

En ese contexto, el ingeniero Raymond Marcelino, CEO de Asystec, empresa con más de 30 años de trayectoria ininterrumpida en el país, destacó la relevancia de este tipo de iniciativas para fortalecer el conocimiento en áreas clave como seguridad de la información, telecomunicaciones y soluciones corporativas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/20/arista-2-93b785d8.jpg José Enrique Valdez y Pavel Mejía. (FUENTE EXTERNA)

Programa

El programa inició con las palabras de bienvenida de Manuel Terrero, director regional de ventas de Arista, quien ofreció una introducción sobre la empresa y su impacto en el mercado global. Posteriormente, Jaime Castañeda, gerente de ventas y desarrollo de partners, presentó la visión general de Arista Campus, destacando su enfoque innovador en redes empresariales.

Durante la jornada, Munir Dabaghi, ingeniero senior de sistemas, abordó la actualización de Branch SD-WAN, aportando una perspectiva técnica sobre las nuevas tendencias en conectividad.

Más adelante, tras un breve receso, José Luis Reyes, también ingeniero senior de sistemas, expuso sobre la visión general del centro de datos y la tecnología VxLAN, resaltando su importancia en infraestructuras modernas.

Como cierre del evento, Jaime Castañeda retomó la palabra para profundizar en los conceptos de Campus y redes Zero-Trust, subrayando la necesidad de fortalecer la seguridad en entornos digitales cada vez más complejos.

En sus palabras finales, el ingeniero Raymond Marcelino resaltó la importancia de la alianza con Arista, valorando sus soluciones y estrategias como clave para el crecimiento tecnológico en el país y la región.

Asimismo, enfatizó el fortalecimiento de los lazos comerciales entre ambas entidades, enfocados en impulsar redes empresariales preparadas para los desafíos de la inteligencia artificial.

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