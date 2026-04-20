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FEM anuncia el "Congreso Internacional Transformación Digital 360"

Esta plataforma busca acercar herramientas, experiencias y soluciones innovadoras a quienes desean transformar sus negocios, optimizar procesos y generar mayor impacto en un entorno cada vez más digitalizado

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    FEM anuncia el "Congreso Internacional Transformación Digital 360"
    Alexandra Tabar, de la directiva_ Sonya Uribe, Vicepresidenta FEM, y Rossy Escotto Minaya, presidenta FEM. (FUENTE EXTERNA)

    La Federación de Mujeres Empresarias Dominico Internacional (FEM), presidida por Rossy Escotto Minaya, anunció la primera edición del "Congreso Internacional Transformación Digital 360: Innovación para el Futuro Empresarial", a celebrarse el 10 de junio del presente año, en una jornada concebida para conectar conocimientos, tecnología y visión de futuro.       

    La iniciativa cuenta con el respaldo de aliados estratégicos. Esta plataforma  busca acercar herramientas, experiencias y soluciones innovadoras a quienes desean transformar sus negocios, optimizar procesos y generar mayor impacto en un entorno cada vez más digitalizado.

    El "Congreso Internacional de Transformación Digital 360´ tendrá lugar en el Hotel Embajador en horario de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, donde se prevé la participación de unas 300 personas.

    Durante la jornada se desarrollará un programa dinámico que incluirá conferencias magistrales, paneles especializados, miniexposiciones, herramientas fintech e iniciativas orientadas a la inclusión financiera.

    Lista de conferencista

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    Infografía
    Rossy Escotto Minaya presidenta de la FEM. (FUENTE EXTERNA)

    Entre los conferencistas confirmados figuran Manuel Sajour, con la ponencia 'Liderazgo Digital e Innovación Empresarial':

    • Nuria Lloret Romero desde España, quien abordará  la 'Inteligencia Artificial y su Aplicación en el Entorno Empresarial'.
    • Numi Castillo, con el tema 'Plataformas Digitales y Ecosistemas Tecnológicos'.
    • Gisel Castillo, con la conferencia 'Cómo Construir un Negocio Digital Desde Cero´.
    • Aitor Palacios, con ´Ciberseguridad y protección de datos en la era digital´
    • Darián Vargas con ´Innovación, Liderazgo y Futuro de la Transformación Digital

    Escotto informó además, que se presentarán los paneles formativos ´Mujeres en la Innovación´, con la participación de Katherine Monegro González, Julissa Cruz, Yulissa Mateo y Marbel Lugo, bajo la moderación de Clayra Morales.

    Y ´Casos de Éxito´, donde algunas organizaciones compartirán experiencias de cómo han logrado digitalizar sus negocios, en este estarán El Nuevo Diario, el Banco BHD, entre otras.

    Con esta iniciativa, la Federación de Mujeres Empresarias (FEM) busca sostener su compromiso con la formación, la modernización y el liderazgo empresarial, promoviendo espacios que permitan reducir brechas de acceso al conocimiento y crear confianza en el uso de nuevas tecnologías. 

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