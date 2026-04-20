La Guía Macarfi República Dominicana lanza su segunda edición

Olivier Bur Saverio Stassi, Inés Páez(Chef Tita), Dayanny de la Cruz, fueron reconocidos durante la gala. ( SAMIL MATEO )

Durante una velada que se inició entre degustaciones de sabores y productos que representan a nuestro país fue lanzada la segunda edición de la Guía Macarfi en República Dominicana. Y aún más, se premiaron los restaurantes que exaltan la calidad y son la mejor referencia de lo que aquí se ofrece.

La actividad se llevó a cabo en el JW Marriott de Santo Domingo. Aquí, Cristina Arana, de Macarfi España, recordó que esta conexión con el país comenzó hace apenas tres años, cuando conoció a Luis Ros en Madrid y entendió que su pasión por la gastronomía iba más allá del entusiasmo: era una causa.

De ese encuentro nació una visión compartida que hoy se materializa en la llegada de la Guía Macarfi a República Dominicana, añadió.

Asismismo, consideró que este es un proyecto impulsado por personas que creen en el valor real de la cocina como expresión cultural.

Puso en relieve el objetivo con el que nació la guia de restaurantes: dar a la gastronomía el lugar que merece como uno de los pilares que definen la identidad de un país y que, además, genera impacto económico, empleo y proyección internacional.

Destacó, además el crecimiento que ha experimentado durante el último año y que abarca desde Barcelona hasta diversas ciudades de España, con miles de restaurantes evaluados y una comunidad sólida de embajadores— confirma que no se trata de una guía más, sino de un modelo basado en criterio, experiencia y verdad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/21/img-20260420-wa0314-d0305e80.jpg Luis Ros anunció la tercera versión de la Guia Gastronómica Dominicana. (SAMIL MATEO)

El presidente de la Academia Dominicana de Gastronomía, Luis Ros, expresó que la creación de una guía gastronómica para la República Dominicana era un sueño necesario para posicionar la riqueza culinaria del país.

Asimismo, destacó que los restaurantes son la principal vitrina de la gastronomía nacional, al ofrecer experiencias que reflejan la cultura dominicana.

Reconoció el esfuerzo colectivo de la academia, aliados y equipos de trabajo que han hecho posible esta iniciativa, subrayando la importancia de la promoción como pilar fundamental, ya que una gastronomía que no se comunica ni se proyecta no logra existir en el escenario global.

En ese contexto, resaltó que la nueva guía gastronómica no solo impulsa la visibilidad internacional, sino que también fomenta la excelencia mediante una sana competencia entre restaurantes, elevando los estándares del sector.

Anunció además el próximo lanzamiento de la tercera edición de la Guía Gastronómica Dominicana, que será digital e interactiva, diseñada para proyectar la cultura culinaria a nivel global a través de múltiples canales.

Esta plataforma incluirá historia, productos, recetas y tendencias, integrando a diversos aliados estratégicos para fortalecer el posicionamiento de la gastronomía dominicana como una propuesta auténtica, dinámica y en constante evolución.

Una alianza que exalta nuestra esencia

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/21/img-20260420-wa0307-f60a285d.jpg Franklin Lithgow. (SAMIL MATEO)

Desde el Consejo de Macarfi en el país, Franklin Lithgow recordó que un plato bien hecho puede contar la historia de un país, pero también revelar algo más difícil de replicar: el amor puesto en cada detalle.

Mientras que la viceministra de turismo Tammy Reynoso destacó que esta alianza ha transformado la percepción internacional de la gastronomía dominicana, resaltando que desde el lanzamiento de esta iniciativa el país ha logrado posicionar su turismo gastronómico gracias a la colaboración público-privada.

Subrayó que este esfuerzo ha permitido atraer a un visitante más exigente, interesado no solo en playas, sino también en cultura y experiencias culinarias, y señaló que la meta para 2026 es convertir la gastronomía en un motor de desarrollo sostenible, aumentando su impacto económico.

Además, afirmó que esta guía es una herramienta estratégica para la marca país, reflejando la diversidad de la oferta culinaria, y reconoció a chefs y restauranteros como embajadores clave, invitando a continuar trabajando juntos para fortalecer el posicionamiento de la República Dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/21/img-20260420-wa0322-142bca75.jpg Chef Patricia de Marchena y Chef Laura Rizek. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/21/img-20260420-wa0325-35b2a067.jpg (SAMIL MATEO) ‹ >