×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Caribe Tours
Caribe Tours

Caribe Tours recibe reconocimiento de Volvo de Brasil

La empresa enviará personal al país sudamericano para capacitación especializada

    Expandir imagen
    Caribe Tours recibe reconocimiento de Volvo de Brasil
    El presidente y vicepresidente ejecutivo de Caribe Tours, José Hernández Andújar y Paul Guerrero, respectivamente, reciben en nombre de esa empresa un reconocimiento de manos de los ejecutivos de la Volvo de Brasil, Bruno Ramón, Luis Moyorga y Eduardo Sousa. (FUENTE EXTERNA)

    La empresa Volvo, de Brasil, reconoció a Caribe Tours por su trayectoria de 40 años de desarrollo y aportes al transporte en la República Dominicana, así como por los vínculos comerciales y profesionales entre ambas compañías por varias décadas.

    La placa fue recibida en la sede principal de Caribe Tours, por su presidente y vicepresidente ejecutivo, José Hernández Andújar y Paul Guerrero, respectivamente, quienes agradecieron el gesto de Volvo y valoraron el respaldo constante que como socio clave brindan en favor del fortalecimiento y modernización de la flota vehicular de esa empresa de transporte.

    La distinción fue entregada por Bruno Ramón, gerente de ventas de Volvo; Luis Moyorga, ingeniero de proyecto y aplicación; y Eduardo Sousa, gerente de repuestos de esa compañía fabricante del sector automotriz suramericano.

    En el acto también estuvieron presentes

    • Bolívar Medrano
    • Ivonne Montes de Oca
    • César Sánchez
    • Willian Castro
    • Francisco Marmolejos, altos ejecutivos de Caribe Tours.

    Palabras de gratitud

    José Hernández destacó que "este reconocimiento nos honra profundamente y reafirma nuestro compromiso de seguir ofreciendo un servicio cómodo y de calidad a nuestros usuarios, de la mano de aliados de prestigio internacional como Volvo".

    De su lado, Paul Guerrero, apuntó que esta relación entre ambas empresas se inició en el año 1994, y desde entonces se ha sustentado en la confianza mutua y alianza estratégica para beneficios del servicio que ofrece Caribe Tours en la República Dominicana.

    En la actividad fue anunciado que durante este año Volvo desarrollará una agenda de capacitación y entrenamiento a los técnicos de Caribe Tours con miras a garantizar una mayor eficiencia de sus unidades, enviará su personal a Brasil y recibirá a especialistas de varias áreas para instruir a sus recursos humanos.

    RELACIONADAS
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.