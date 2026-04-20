Caribe Tours recibe reconocimiento de Volvo de Brasil

El presidente y vicepresidente ejecutivo de Caribe Tours, José Hernández Andújar y Paul Guerrero, respectivamente, reciben en nombre de esa empresa un reconocimiento de manos de los ejecutivos de la Volvo de Brasil, Bruno Ramón, Luis Moyorga y Eduardo Sousa. ( FUENTE EXTERNA )

La empresa Volvo, de Brasil, reconoció a Caribe Tours por su trayectoria de 40 años de desarrollo y aportes al transporte en la República Dominicana, así como por los vínculos comerciales y profesionales entre ambas compañías por varias décadas.

La placa fue recibida en la sede principal de Caribe Tours, por su presidente y vicepresidente ejecutivo, José Hernández Andújar y Paul Guerrero, respectivamente, quienes agradecieron el gesto de Volvo y valoraron el respaldo constante que como socio clave brindan en favor del fortalecimiento y modernización de la flota vehicular de esa empresa de transporte.

La distinción fue entregada por Bruno Ramón, gerente de ventas de Volvo; Luis Moyorga, ingeniero de proyecto y aplicación; y Eduardo Sousa, gerente de repuestos de esa compañía fabricante del sector automotriz suramericano.

En el acto también estuvieron presentes:

Bolívar Medrano

Ivonne Montes de Oca

César Sánchez

Willian Castro

Francisco Marmolejos, altos ejecutivos de Caribe Tours.

Palabras de gratitud

José Hernández destacó que "este reconocimiento nos honra profundamente y reafirma nuestro compromiso de seguir ofreciendo un servicio cómodo y de calidad a nuestros usuarios, de la mano de aliados de prestigio internacional como Volvo".

De su lado, Paul Guerrero, apuntó que esta relación entre ambas empresas se inició en el año 1994, y desde entonces se ha sustentado en la confianza mutua y alianza estratégica para beneficios del servicio que ofrece Caribe Tours en la República Dominicana.

En la actividad fue anunciado que durante este año Volvo desarrollará una agenda de capacitación y entrenamiento a los técnicos de Caribe Tours con miras a garantizar una mayor eficiencia de sus unidades, enviará su personal a Brasil y recibirá a especialistas de varias áreas para instruir a sus recursos humanos.