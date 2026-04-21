Altice celebró el Día del Periodista con tres instructivas charlas

Fanny Ramírez, estratega de marketing digital, en el encuentro que Altice organizó por el Día del Periodista. ( FUENTE EXTERNA )

"¿Vamos a aprender a bailar para TikTok?", preguntó alguien en la sala con humor y espontaneidad. Se trataba de un periodista, y, sin darse cuenta, su jocosidad natural es una de las estrategias más importante que usa el periodismo hoy en día para mantenerse relevante.

Esta es la idea que quedó en evidencia durante el encuentro que propició Altice en honor al Día del Periodista. Una iniciativa en la que especialistas en creación de contenidos presentaron nuevos paradigmas y también herramientas prácticas para mejorar el desempeño de los periodistas y creadores de contenido profesionales.

Hacks de la IA y TikTok

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"Todo esfuerzo por fortalecer la labor de los periodistas es un esfuerzo por fortalecer a la propia sociedad. En Altice nos gusta generar estos espacios de reflexión para una profesión que es tan clave en el país; sobre sus espaldas recae la responsabilidad de informar. Las herramientas tecnológicas les pueden ayudar y, por extensión, también a nosotros como ciudadanos", dejó saber a los presentes Liza Arzeno, directora de Relaciones Institucionales de la compañía de telecomunicaciones.

Un estudio del Pew Research Center determinó en 2024 que el 52 % de los usuarios de TikTok a nivel global se informan del acontecer local y global por esta plataforma.

La otra cara de la moneda es que, para el caso de los usuarios de Estados Unidos, el 68 % de los usuarios afirman que obtienen noticias a través de influencers y celebridades en lugar de periodistas o medios.

La misma investigación reveló que el 43 % de las cuentas que trataron temas de noticias o política también publicaron contenido sobre entretenimiento y cultura pop, y el 36 % también publicó contenido humorístico.

Investigar las tendencias

Para Fanny Ramírez, estratega de marketing digital, los periodistas deben aumentar su participación en un ámbito digital que acapara a la audiencia, en especial a la más joven.

"Hoy el que crea contenido y el que informa tiene que prestar atención al mismo esquema: el ´for you´, es decir, pensar en el espectador. Y TikTok es un buen termómetro de lo que es tendencia en cada momento", indicó en su charla.

Y recomendó a los profesionales de la comunicación adentrarse en la herramienta de tendencias de la propia aplicación, familiarizarse con los temas que atraen a esta población y, sobre todo, la forma en que se transmite el contenido.

De tal manera que puedan adoptar con éxito esas prácticas que están ligadas a los contenidos de entretenimiento.

Mencionó como ejemplo el video que The Washington Post subió en la red social para narrar la captura de Nicolás Maduro. En el video, muy breve, se usaron mapas, soldados de juguete, efectos de sonidos y la narración de un reportero.

"No, el reportero no sale bailando", dijo entre risas, "pero sí camina y se desplaza mientras avanza el video. Esto le da dinamismo a la pieza informativa y, al mismo tiempo, despierta el interés del espectador".

La estructura de trabajo que recomendó a los más de treinta periodistas que participaron en este encuentro, organizado por Altice, incluyó un esquema en el que se investiga y analiza el tema, y luego se imprime una intención o un relato.

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Presencia constante

Para el tiktoker Nehemías Wanaby, quien también es profesional del área cinematográfica, los profesionales de la información deben comprometerse con la creación de contenido para este ámbito; sin presencia constante no hay manera de que las informaciones ganen público y presencia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/21/nehemias-wannabyjpg-7e36490a.jpeg El tiktoker Nehemías Wanaby. (FUENTE EXTERNA)

"Es una labor de persistencia, y de ensayo y error. Empiecen haciendo diez videos, diez contenidos. Y detallen luego cuáles llamaron más la atención y cuáles no. Van a ir identificando oportunidades de mejoras y también más público que se informe a través de ustedes, que es lo más importante", expresó.

Antes que un medio limitante, el joven exhorteo a ver TikTok como un lienzo en el que los periodistas pueden experimentar nuevas narrativas y llegar a públicos más amplios a los que hasta ahora habían llegado.

En el encuentro con profesionales de los medios también participó Alf Álvarez, director de El Snack Report, quien aportó su experiencia creando un medio propio, donde convergen el periodismo y, sobre todo, la creatividad.

A su juicio, las tendencias del entretenimiento son importantes para establecer un lenguaje común con las audiencias. El más exitoso en la esfera digital será quien logre explicar los fenómenos complejos desde cero y de la manera más sencilla.

No obstante, resaltó que la inclusión de estas novedades no debe restarle al periodismo fortalezas que lo hacen indispensable en una sociedad: un criterio editorial, ética profesional y verificación de las informaciones.