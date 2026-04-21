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Galletas Hatuey
Galletas Hatuey

Galletas Hatuey presenta su nueva campaña "Sabe bien, se siente mejor"

Su portafolio de galletas saladas incluye variedades con ingredientes funcionales, opciones integrales y alternativas

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    Galletas Hatuey presenta su nueva campaña "Sabe bien, se siente mejor"
    Leslie Báez y Krist Núñez. (FUENTE EXTERNA)

    Galletas Hatuey reafirma que el placer y el bienestar no son conceptos opuestos bajo el slogan "Sabe bien, se siente mejor". Y es que comer delicioso y sentirse bien ya no son opciones excluyentes.

    Esa es la premisa central detrás de la propuesta de la marca dominicana de galletas saladas que ha construido un portafolio de variedades pensadas para acompañar los diferentes momentos del día con ingredientes reconocibles, funcionales y de calidad.

    Su portafolio de galletas saladas incluye variedades con ingredientes funcionales, opciones integrales y alternativas para diferentes momentos del día, diseñado para que el consumidor disfrute sin culpa.

    "Desde Hatuey, apostamos porque el consumidor pueda disfrutar de un alimento delicioso, que además le haga sentir bien. Eso es lo que nos mueve desde hace más de 50 años", señaló Sergio Ibarra, Gerente de Categoría de Galletas Salada.

    Las opciones de Galletas Hatuey incluye opciones para media mañana, la merienda familiar, el acompañamiento en comidas y los momentos de disfrute personal.

    Variedades

    La diversidad de los productos de la marca ha sido desarrollada con ingredientes que responden a las necesidades de sus consumidores, manteniendo la calidad y el sabor que han hecho de Hatuey una marca de confianza por más de cinco décadas. Entre ellos está:

    • Hatuey Soda
    • Hatuey Saltina
    • Hatuey Integral
    • Hatuey Miel
    • y Hatuey Hierbas y Especias 

    Con más de medio siglo acompañando los momentos cotidianos de las familias dominicanas, Hatuey ha evolucionado para responder a las necesidades de un consumidor que hoy busca algo más que sabor:

    Busca opciones que lo cuiden, que estén elaboradas con ingredientes reconocibles y funcionales, y que sean compatibles con un estilo de vida activo y consciente.

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