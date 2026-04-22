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Emprendedora de San Juan gana 37 millones en sorteo de Leidsa

La joven realizó una jugada automática con los números: 2-7-14-24-32-35

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    Emprendedora de San Juan gana 37 millones en sorteo de Leidsa
    El encargado de sorteos de Leidsa, Manuel Abreu, entrega certificado a Katy Elizabeth Ventura Quevedo. (FUENTE EXTERNA)

    La Lotería Electrónica Internacional Dominicana (Leidsa) informó que Katy Elizabeth Ventura Quevedo recibió el certificado que la acredita como la millonaria número 500 de sus productos Loto, el Más y Súper Más. 

    Ventura resultó ganadora de 37 millones de pesos en el sorteo correspondiente al pasado sábado 18 de abril.

    Katy Elizabeth, una joven emprendedora, realizó una jugada automática con los números: 2-7-14-24-32-35, en el punto de venta "Papelería Librería Porfirio", ubicada en la calle Damián No.47, Las Matas de Farfán, en la provincia San Juan.

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