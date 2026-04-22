Taller de lutería fortalece el patrimonio musical y la formación técnica en el país

El taller de lutería se dedicó a la reparación y mantenimiento de clarinetes en la República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

Como parte del programa de cooperación cultural "Marianne por la Cultura Dominicana", impulsado por el Ministerio Francés de Asuntos Exteriores a través de la Embajada de Francia en República Dominicana, se realizó el Taller Intensivo de Lutería dedicado a la reparación y mantenimiento de clarinetes en la República Dominicana.

La iniciativa contó con la participación del destacado técnico francés Thomas Skropeta, especialista de la prestigiosa casa francesa Buffet Crampon, quien aportó más de dos décadas de experiencia en el área, formando y acompañando a luthiers, profesores y estudiantes de clarinete.

El taller tuvo un impacto significativo no solo en los participantes, sino en comunidades musicales completas en distintas regiones del país, fortaleciendo las capacidades técnicas locales y promoviendo la sostenibilidad del quehacer musical.

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Durante su visita, Skropeta desarrolló jornadas en la Escuela de Bellas Artes La Vega (13 de abril), la Escuela de Bellas Artes La Romana (14 de abril) y el Conservatorio Nacional de Música (del 15 al 17 de abril), permitiendo la participación de 57 estudiantes y docentes de estas y otras localidades cercanas.

Como parte fundamental de esta iniciativa, se llevó a cabo la reparación de los clarinetes pertenecientes a estas instituciones y a los participantes del taller.

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Esta labor no solo mejora las condiciones de enseñanza, sino que contribuye directamente a la preservación del patrimonio musical de cada centro educativo, garantizando que estos instrumentos continúen siendo utilizados por futuras generaciones de músicos.

Esta acción formativa se enmarca dentro del programa de cooperación cultural "Marianne por la Cultura Dominicana", financiado por el Ministerio Francés de Asuntos Exteriores a través de Embajada de Francia en República Dominicana, el cual cuenta con la Fundación Sinfonía y la DGCINE como socios gestores y con el apoyo del Ministerio de Cultura y la Dirección General de Bellas Artes.

Asimismo, contó con la colaboración de Buffet Crampon, la Alianza Francesa de Santo Domingo, la DEFAE, y las instituciones anfitrionas.

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Este taller representa un paso significativo en el fortalecimiento del ecosistema musical dominicano, al combinar formación especializada, transferencia de conocimiento y conservación del patrimonio instrumental en distintas regiones del país.

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