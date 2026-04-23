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Switch Havas pone en circulación libro

Esta segunda edición amplía el número de historias, llevándolas de nueve a 20

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    Switch Havas pone en circulación libro
    Dominicanas que hicieron el Switch en las Industrias Creativas. (FUENTE EXTERNA)

    Switch Havas presentó el libro "Dominicanas que hicieron el Switch en las Industrias Creativas", una publicación que reconoce la trayectoria de 20 mujeres que han marcado un antes y un después en las industrias culturales y creativas de la República Dominicana.

    Desde 2022, este proyecto busca visibilizar las historias de mujeres que han realizado aportes significativos a distintos sectores de la sociedad.

    Esta segunda edición ampliada, que crece de nueve a veinte historias, recoge los momentos decisivos en los que estas mujeres hicieron el "switch", ese punto de inflexión que transformó sus vidas personales y profesionales, permitiéndoles abrir caminos, desafiar expectativas y construir un legado en sectores como:

    • La música
    • La moda
    • La literatura
    • El diseño
    • La televisión
    • Las artes visuales

    Pamela Pitizia y José Grateraux, representantes de la agencia, destacaron el compromiso, la dedicación y el liderazgo de estas mujeres, así como su capacidad de convertir ideas en valor cultural y económico dentro de la economía naranja.

    "Cada vez que una mujer se atreve a apostar por su talento, el mapa se abre un poco más para las que vienen detrás. Este libro es una celebración de lo que han construido, pero también una invitación a que otras se atrevan a hacer su propio ´switch´", expresó Pitizia.

    Por su parte, Grateraux afirmó: "Nuestro deseo es que estas historias inspiren a nuevas generaciones a imaginar, crear y atreverse. Cuando el talento encuentra su voz, el país entero avanza".

    Reconocimientos

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    Infografía
    Alina Abreu recibiendo su reconocimiento. (FUENTE EXTERNA)

    Durante la ceremonia se reconoció a Alina Abreu, bailarina, maestra y gestora cultural; Edilenia Tactuk, productora de televisión, radio y eventos; Evelyn Betancourt, empresaria editorial; y Fefita La Grande, ícono del merengue típico.

    También fueron homenajeadas Giannina Azar, diseñadora de moda; Helen de la Rosa, música; Joarla Caridad, diseñadora de joyas; y la escritora dominico-estadounidense Julia Álvarez. De igual forma, Kilia Llano, artista visual; Leah Slava, artista y directora de arte; Leticia Tonos, cineasta; y Lumy Lizardo, actriz.

    Asimismo, fueron reconocidas María Cristina Camilo, pionera de la comunicación; Marivell Contreras, gestora cultural; Massiel Almonte y Claudy Guzmán, fundadoras de Yokomo; Mayra Johnson, fotógrafa y gestora cultural; y Nicole Garip, impulsora de los eSports en el país.

    Completan esta edición Nonora Elmúdesi, líder empresarial; Raquel Paiewonsky, artista visual y Xiomara Fortuna, pionera de la música afrocaribeña. 

    Esta publicación forma parte de un proyecto editorial más amplio desarrollado por la agencia, que ya suma tres entregas y se enmarca en su apuesta por la economía naranja, ámbito en el que ha sido pionera en el país a través de iniciativas como el Foro Caribe Naranja.

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    Infografía
    Jose´ Grateraux, Arlette Palacio, Marivell Contreras, Pamela Pitizia y A´ngel Rosario (FUENTE EXTERNA)
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