Switch Havas pone en circulación libro

Dominicanas que hicieron el Switch en las Industrias Creativas. ( FUENTE EXTERNA )

Switch Havas presentó el libro "Dominicanas que hicieron el Switch en las Industrias Creativas", una publicación que reconoce la trayectoria de 20 mujeres que han marcado un antes y un después en las industrias culturales y creativas de la República Dominicana.

Desde 2022, este proyecto busca visibilizar las historias de mujeres que han realizado aportes significativos a distintos sectores de la sociedad.

Esta segunda edición ampliada, que crece de nueve a veinte historias, recoge los momentos decisivos en los que estas mujeres hicieron el "switch", ese punto de inflexión que transformó sus vidas personales y profesionales, permitiéndoles abrir caminos, desafiar expectativas y construir un legado en sectores como:

La música

La moda

La literatura

El diseño

La televisión

Las artes visuales

Pamela Pitizia y José Grateraux, representantes de la agencia, destacaron el compromiso, la dedicación y el liderazgo de estas mujeres, así como su capacidad de convertir ideas en valor cultural y económico dentro de la economía naranja.

"Cada vez que una mujer se atreve a apostar por su talento, el mapa se abre un poco más para las que vienen detrás. Este libro es una celebración de lo que han construido, pero también una invitación a que otras se atrevan a hacer su propio ´switch´", expresó Pitizia.

Por su parte, Grateraux afirmó: "Nuestro deseo es que estas historias inspiren a nuevas generaciones a imaginar, crear y atreverse. Cuando el talento encuentra su voz, el país entero avanza".

Reconocimientos

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/23/whatsapp-image-2026-04-23-at-34528-pm-2-551e004b.jpeg Alina Abreu recibiendo su reconocimiento. (FUENTE EXTERNA)

Durante la ceremonia se reconoció a Alina Abreu, bailarina, maestra y gestora cultural; Edilenia Tactuk, productora de televisión, radio y eventos; Evelyn Betancourt, empresaria editorial; y Fefita La Grande, ícono del merengue típico.

También fueron homenajeadas Giannina Azar, diseñadora de moda; Helen de la Rosa, música; Joarla Caridad, diseñadora de joyas; y la escritora dominico-estadounidense Julia Álvarez. De igual forma, Kilia Llano, artista visual; Leah Slava, artista y directora de arte; Leticia Tonos, cineasta; y Lumy Lizardo, actriz.

Asimismo, fueron reconocidas María Cristina Camilo, pionera de la comunicación; Marivell Contreras, gestora cultural; Massiel Almonte y Claudy Guzmán, fundadoras de Yokomo; Mayra Johnson, fotógrafa y gestora cultural; y Nicole Garip, impulsora de los eSports en el país.

Completan esta edición Nonora Elmúdesi, líder empresarial; Raquel Paiewonsky, artista visual y Xiomara Fortuna, pionera de la música afrocaribeña.

Esta publicación forma parte de un proyecto editorial más amplio desarrollado por la agencia, que ya suma tres entregas y se enmarca en su apuesta por la economía naranja, ámbito en el que ha sido pionera en el país a través de iniciativas como el Foro Caribe Naranja.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/23/whatsapp-image-2026-04-23-at-34528-pm-1-0c970109.jpeg Jose´ Grateraux, Arlette Palacio, Marivell Contreras, Pamela Pitizia y A´ngel Rosario (FUENTE EXTERNA)