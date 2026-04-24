Accionistas del Banco Adopem respaldan gestión 2025 marcada por crecimiento e innovación

Oscar Romero, Ricardo Canalda, Awilda Alcántara, José Antonio Colomer, María Antonia Esteva Troncoso de Bisonó, Javier Flores, Mercedes Canalda de Beras-Goico y Javier Malagón. ( FUENTE EXTERNA )

El Banco de Ahorro y Crédito Adopem, entidad de la Fundacion Microfinanzas Fmbbva, celebró su Asamblea General Ordinaria Anual de accionistas, en la cual presentó los resultados alcanzados durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2025.

Dichos resultados reflejan la fortaleza financiera de la entidad bancaria, su crecimiento sostenido y su capacidad para continuar apoyando el desarrollo económico y social del país.

Durante la asamblea, que fue dirigida por José Antonio Colomer, en calidad de Presidente del Consejo de Administración, los accionistas conocieron el Informe de Gestión Anual del Consejo de Administración.

Asimismo, se reconocieron los estados financieros auditados de la entidad, que evidencian el desempeño favorable del banco, sustentado en una gestión prudente del riesgo, una cartera de crédito en expansión y el fortalecimiento continuo de sus capacidades tecnológicas y operativas.

La entidad bancaria destacó que estos resultados le han permitido consolidar su estrategia de crecimiento sostenible, mantener altos niveles de calidad de activos y continuar impulsando iniciativas de innovación, seguridad tecnológica y transformación digital orientadas a mejorar la experiencia de sus clientes.

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Asamblea General Ordinaria Anual

Durante la sesión como asamblea ordinaria, los accionistas conocieron y aprobaron el Informe de Gestión Anual del Consejo de Administración, el informe del comisario de cuentas y los estados financieros correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2025.

Asimismo, aprobaron la gestión del Consejo de Administración durante el período y conocieron la certificación relativa a las acciones suscritas y pagadas con cargo al capital social autorizado.

La asamblea también aprobó la propuesta sobre el destino de las utilidades obtenidas durante el ejercicio del 2025, incluyendo la distribución de dividendos a los accionistas y de las reservas de la entidad, en cumplimiento de la normativa vigente.

Decisiones sobre el consejo de administración

Los accionistas aprobaron el nombramiento de:

La señora María Antonia Esteva Troncoso de Bisonó como Presidente del consejo .

de Bisonó como . La ratificación de la señora Elba Mercedes Pimentel de Canalda en su calidad de Vicepresidente.

Awilda M. Alcantara Bourdier, Secretaria.

Manuel Ricardo Canalda Pimentel, Tesorero.

Javier M. Flores Moreno, Oscar Romero Navas y Javier Malagon Navas en su calidad de Director.

Asimismo, aprobaron la incorporación de José Luis Blanco Beneit como Director del consejo de Administración por un periodo de un año.

Logros cuantitativos

El presidente del Consejo de Administración del Banco Adopem, José Antonio Colomer, informó que al cierre del ejercicio social 2025, el Banco de Ahorro y Credito Adopem, S. A registró activos totales por RD$14,163, MM lo que representa un crecimiento de 7.5% respecto al año anterior.

La cartera de préstamos neta ascendió a RD$10,502 MM, para un crecimiento de RD$919,492 MM, mientras que los depósitos totales alcanzaron RD$8,871 MM, reflejando un crecimiento de un 12.7%%.

Colomer indicó que la institución mantuvo robustos indicadores de calidad de activos, con un índice de morosidad de 1.5%, inferior al promedio del sistema financiero, y una cobertura de cartera vencida de 192.4 %.

El patrimonio técnico cerró el año en RD$2,175 MM, con un índice de solvencia de 17.83%, superior a lo establecido por la regulación de un 10.00% .

Finalmente, al 31 de diciembre de 2025, el banco obtuvo utilidades brutas por RD$1,301MM y utilidades netas por RD$29,737 millones, luego del pago de RD$8,085 millones en impuestos.

Ejes estratégicos: innovación, inclusión y sostenibilidad

Durante el ejercicio 2025, Banco Adopem consolidó su estrategia de transformación digital, orientada a reducir la brecha tecnológica en los sectores vulnerables. La optimización de nuestros canales alternos y el fortalecimiento de la AppAdopem permitieron que miles de microempresarios accedieran a servicios financieros de manera ágil, segura y sin barreras geográficas.

Más allá de la digitalización de servicios, la entidad priorizó la alfabetización digital de sus clientes, acompañándolos en la adopción de herramientas tecnológicas que impulsan la competitividad de sus negocios.

Asimismo, reforzó su infraestructura de ciberseguridad mediante la implementación de soluciones basadas en inteligencia artificial, garantizando los más altos estándares de protección de datos y prevención de fraude en el ecosistema financiero.