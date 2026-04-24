Amadita Laboratorio Clínico y Spine Center firman acuerdo de colaboración

Piero Perrone, Alberto Bergés González, Ulises Acosta y Iohan Fernández estuvieron presentes en la firma del acuerdo de colaboración entre Amadita Laboratorio Clínico y Spine Center. ( FUENTE EXTERNA )

Amadita Laboratorio Clínico y Spine Center anunciaron la firma de un acuerdo de colaboración orientado a fortalecer la coordinación entre ambas instituciones en beneficio de los pacientes con condiciones de la columna vertebral.

El acuerdo fue suscrito por los doctores Ulises Acosta, Iohan Fernández y Piero Perrone, representantes de Spine Center, y el señor Alberto Bergés González, presidente de Amadita, quienes destacaron el valor de generar espacios de colaboración entre entidades del sector salud que permitan una atención más articulada y oportuna.

Como parte de este acuerdo, ambas instituciones trabajarán en facilitar la coordinación entre sus servicios, apoyando el acceso a diagnósticos y atención especializada en temas de la columna.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/24/alberto-berges-gonzalez-y-ulises-acosta-e3dfb54b.jpg Alberto Bergés González y Ulises Acosta. (FUENTE EXTERNA)

Alberto Bergés González, presidente de Amadita, señaló que “este tipo de acuerdos promueve el intercambio de capacidades entre instituciones de salud, siempre con el objetivo de aportar a una mejor experiencia para los pacientes”.

A su vez, Giancarlo Sanguinetti, CEO de Amadita, indicó que “la colaboración con centros especializados como Spine Center permite seguir fortaleciendo el rol del laboratorio clínico como apoyo al diagnóstico médico, sumando valor dentro del ecosistema de salud”.

Colaboración y servicios

Spine Center, ubicado en BlueMall Santo Domingo, es un centro especializado en el diagnóstico, prevención y tratamiento de patologías de la columna vertebral, con un equipo médico multidisciplinario y tecnología orientada al manejo integral de estas condiciones.

Amadita Laboratorio Clínico cuenta con más de 80 sucursales a nivel nacional, servicio 24 horas en sus principales localidades y múltiples canales digitales para la entrega de resultados, consolidándose como uno de los principales referentes en servicios diagnósticos en la República Dominicana.

Este acuerdo refleja el interés de ambas instituciones en fomentar la colaboración dentro del sector salud, contribuyendo a una atención más integrada y centrada en el paciente.