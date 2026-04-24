CMI y Grupo Bios sellan alianza para expandir negocio de nutrición para mascotas
El acuerdo impulsa una plataforma regional para desarrollar una categoría en expansión en Centroamérica y el Caribe
Como parte de su estrategia de crecimiento y expansión regional, -CMI- Corporación Multi Inversiones, multilatina con más de 106 años de historia y presencia en más de 15 países, anunció su alianza estratégica con Grupo Bios, líder colombiano en el sector agroindustrial con más de 70 años de trayectoria, para fortalecer el negocio de nutrición para mascotas en los mercados de Centroamérica y el Caribe.
El negocio de alimentos para mascotas se ha consolidado como uno de los segmentos de mayor dinamismo dentro de la industria de alimentos en América Latina.
Visión a largo plazo
En este contexto, la alianza entre CMI Alimentos y Grupo Bios responde a una visión de largo plazo orientada a desarrollar una plataforma de crecimiento en una categoría con alto potencial para la región.
- "En CMI entendemos el crecimiento como la capacidad de anticipar oportunidades y desarrollarlas con visión de largo plazo. Esta alianza con Grupo Bios refleja nuestra forma de hacer empresa: trabajar junto a quienes comparten nuestros valores, nuestro propósito y nuestro compromiso con el desarrollo de la región", expresó Juan José Gutiérrez, Presidente Chairman de CMI Alimentos.
Este Joint Venture integra la experiencia de Grupo Bios en la categoría de alimentos premium para mascotas con la presencia regional, infraestructura y conocimiento de mercado de CMI Alimentos, consolidando una operación conjunta para fortalecer el desarrollo de esta categoría en Centroamérica y el Caribe.
Como parte de esta estructura, la operación contempla la distribución en República Dominicana, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, así como la integración de marcas al portafolio en Guatemala, El Salvador y Honduras.
Como parte de esta alianza, CMI incorpora al portafolio regional marcas de Grupo Bios como Vivance, Nutriss, Ringo, Mirringo y Filpo, que complementan las marcas actuales de CMI Alimentos: Rufo, Alimiau, Rambocan y Alimax, ampliando así su propuesta de valor en nutrición para mascotas en la región.
Daniel Maldonado, CEO Latam de CMI Alimentos señaló: "Esta alianza representa un paso firme en nuestra estrategia de crecimiento regional. La complementariedad entre ambas organizaciones nos permite fortalecer nuestra propuesta de valor, ampliar el alcance del portafolio y seguir consolidando nuestra presencia en una categoría con alto potencial de desarrollo en Centroamérica y el Caribe".
Ambas compañías, reconocidas por su origen familiar, su compromiso con la sostenibilidad y su enfoque en la innovación, continúan así una estrategia de crecimiento basada en alianzas que promueven inversión, competitividad y desarrollo en los países donde operan.