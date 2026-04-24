La Fundación Gissell Eusebio Life Transformer realiza Diplomado en Inclusión Laboral en RD

La Fundación Gissell Eusebio Life Transformer realizó el Diplomado en Inclusión Laboral para personas con Discapacidad con avances alineados al Plan Nacional de Discapacidad 2025-2035 en RD ( FUENTE EXTERNA )

Los ejecutivos de la institución señalan que en un contexto donde la inclusión social y laboral se posiciona como una prioridad nacional, el Diplomado en Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, con el auspicio de AFP POPULAR.

Este diplomado se consolida como una iniciativa clave para fortalecer las capacidades del sector empresarial y promover entornos de trabajo más accesibles e inclusivos.

Este programa formativo, avalado por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra –PUCMM, ha impactado a profesionales de diversas áreas, especialmente de recursos humanos, sostenibilidad y gestión empresarial, brindándoles herramientas prácticas para implementar procesos de reclutamiento inclusivo, diseño de ajustes razonables y eliminación de barreras actitudinales dentro de las organizaciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/24/lic-gisela-eusebio-rodriguez-con-una-de-las-participantes-del-diplomado-2b268ea2.jpeg Lic. Gisela Eusebio Rodríguez con una de las participantes del diplomado. (FUENTE EXTERNA)

Plan Nacional de Discapacidad

El diplomado se alinea directamente con los objetivos del Plan Nacional de Discapacidad 2025–2035 de la República Dominicana del Consejo Nacional de Discapacidad, el cual promueve la igualdad de oportunidades, la inclusión laboral y el desarrollo integral de las personas con discapacidad como parte de una política pública sostenible e inclusiva.

Además, promueve el cumplimiento del indicador para las empresas privadas, a saber: cantidad de empresas formadas con plan de acción para el reclutamiento inclusivo.

A través de este proceso de formación, las empresas participantes han comenzado a transformar sus prácticas internas, pasando de enfoques asistencialistas a modelos estratégicos de inclusión que impactan positivamente la productividad, el clima organizacional y la reputación corporativa.

Asimismo, el diplomado contribuye al fortalecimiento de una cultura empresarial basada en la diversidad, la equidad y la innovación, aspectos fundamentales para el desarrollo económico y social del país. Los siete módulos del Diplomado estuvieron a cargo de la Lic. Gisela Eusebio, especialista en Inclusión Laboral y la Arq. Adis Ozuna, especialista en Accesibilidad Universal.

Entre los principales resultados del programa se destacan:

Mayor sensibilización y cambio de actitudes en líderes empresariales

y cambio de actitudes en líderes empresariales Implementación de políticas inclusivas en empresas participantes

en participantes Desarrollo de capacidades para la contratación de personas con discapacidad

de personas con discapacidad Promoción de entornos laborales accesibles

Capacidad para implementar Ajustes Razonables en la contratación

Esta iniciativa representa un paso significativo hacia el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales en materia de derechos de las personas con discapacidad, aportando al logro de una sociedad más justa e inclusiva.

Finalmente, se hace un llamado a más empresas e instituciones a sumarse a este tipo de programas, entendiendo que la inclusión laboral no solo es una responsabilidad social, sino una oportunidad estratégica para el desarrollo sostenible.