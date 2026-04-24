Santo Domingo Corre celebra novena edición de OFIT SD Run 5K

Amauri Rodríguez, Alejandro Rodríguez y Ramoncito Mejía, los ganadores masculinos de la más reciente edición de OFIT SD Run 5K. ( FUENTE EXTERNA )

Con la participación récord de tres mil corredores de todas las edades, el OFIT SD Run 5K celebró su novena edición.

Organizada por Santo Domingo Corre, la carrera convirtió la ciudad en un punto de encuentro para atletas, aficionados al running y familias completas, en una jornada enfocada en el deporte, la sana recreación y el bienestar integral.

Los directivos de Santo Domingo Corre, Modesto Reyes, Samuel Nuñez, Marlenny Peña y Karla Martín dieron la bienvenida a los participantes y acompañaron el desarrollo del evento, motivando a los corredores y resaltando la importancia de seguir impulsando espacios que promuevan estilos de vida saludables y fortalezcan la comunidad deportiva.

Marlenny Peña, directora general de Santo Domingo Corre, agradeció el respaldo brindado por los corredores, aficionados y familias que se dieron cita, asumiendo el reto con entusiasmo y reafirmando los valores de salud, bienestar y sana convivencia que promueve el evento.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/24/ganadoras-fem-anayelis-ramirez-soranyi-rodriguez-y-viajeisy-jimenez-87906995.jpg Anayelis Ramírez, Soranyi Rodríguez y Viajeisy Jiménez fueron las ganadoras femeninas dle evento. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/24/reconocimiento-samuel-nunez-karla-martin-cristina-matos-modesto-reyes-y-marlenny-pena-28adf07c.jpg Samuel Nuñez, Karla Martín, Cristina Matos, Modesto Reyes y Marlenny Peña. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/24/richard-lara-pimentel-richard-lara-doris-leonor-espinal-martinez-jordi-ricardo-mota-portes-y-viviana-guzman-frias-960a3eec.jpg Richard Lara Pimentel, Richard Lara, Doris Leonor Espinal Martínez, Jordi Ricardo Mota Portes y Viviana Guzmán Frias. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/24/tomas-edison-hernandez-sosa-marla-de-los-santos-rhina-febles-santana-y-alam-cristopher-vasquez-martinez-51d53f21.jpg Tomas Edison Hernández Sosa, Marla De Los Santos, Rhina Febles Santana y Alam Cristopher Vásquez Martínez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/24/emma-fernandez-y-blanca-mera-38c1bf76.jpg Emma Fernández y Blanca Mera. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

"Nos llena de orgullo ver cómo cada año se fortalece esta comunidad. La energía, disciplina y entusiasmo demostrados por todos los participantes reflejan el compromiso de Santo Domingo Corre con el deporte y con estilos de vida saludables. Este respaldo nos motiva a seguir innovando, ampliando el alcance de cada edición y continuar creando espacios que unan a las familias y fortalezcan la cultura del running en el país", expresó Marlenny Peña.

Los ganadores del evento

Estrenando una renovada ruta en el Nuevo Malecón Deportivo, los ganadores del primero, segundo y tercer lugar en la categoría Overall Masculino fueron Alejandro Rodríguez, Amaury Rodríguez, y Ramoncito Mejía. En la categoría femenina, los tres primeros lugares fueron para Soranyi Rodríguez, Anayelis Ramírez, y Viajeisy Jiménez. Ambas categorías recibieron premios en metálico.

En representación de la alcaldesa de Santo Domingo, Carolina Mejía, estuvo presente Yolanda de la Rosa, directora de Parques y Espacios Públicos.

La directora reiteró el apoyo y compromiso de la Alcaldía del Distrito Nacional con iniciativas que promueven el deporte, la sana recreación, la convivencia y el aprovechamiento positivo de los espacios públicos para el bienestar de la ciudadanía.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/24/milenia-batista-y-rafael-lopez-65349640.jpg Milenia Batista y Rafael López. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/24/nicauri-luna-y-arlenys-cordero-60ccdd95.jpg Nicauri Luna y Arlenys Cordero. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/24/andy-de-jesus-almonte-adames-11a0a9f4.jpg Andy De Jesús Almonte Adames. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/24/christine-debord-e7cadbce.jpg Christine Debord. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/24/darleny-sosa-y-loren-lisauri-cuello-minyety-5d0cc29b.jpg Darleny Sosa y Loren Lisauri Cuello Minyety. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/24/david-jose-henriquez-diez-y-grace-margarett-baez-de-la-rosa-7288b30c.jpg David José Henríquez Diez y Grace Margarett Báez De La Rosa. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Reconocimiento especial

Durante el evento se entregó un reconocimiento a la destacada atleta Cristina Matos, quien cuenta con más de 30 años de trayectoria en el mundo del running y ha completado exitosamente 30 maratones, entre ellos once ediciones del prestigioso Maratón de Boston.

Pionera como Running Coach en República Dominicana, Cristina ha acompañado a cientos de atletas en sus procesos de entrenamiento, convirtiéndose en una gran fuente de inspiración y referente para varias generaciones de corredores.

La carrera SD RUN 5K es la primera de la llamada "Serie SDC", integrada por los tres eventos anuales de Santo Domingo Corre: SD RUN 5K, Santo Domingo Corre 10K y el Maratón de Santo Domingo.

Esta trilogía permite que, al completar las tres competencias, sus medallas se unen formando un monumento emblemático e histórico de la ciudad de Santo Domingo, correspondiendo en este año 2026 al Palacio Presidencial.