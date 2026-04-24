STEN llega a República Dominicana con una propuesta que transforma la forma de construir

La multinacional española STEN anunció oficialmente su llegada a República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

La multinacional española STEN anunció oficialmente su llegada a República Dominicana, marcando el inicio de una nueva etapa para el sector construcción en el país, con una propuesta enfocada en la optimización de procesos, la eficiencia en obra y la mejora en la calidad estructural de los proyectos.

El lanzamiento se llevó a cabo en el Hotel Aloft Santo Domingo Piantini, en un evento que reunió a representantes del sector, aliados estratégicos, clientes potenciales y medios especializados, en un espacio diseñado para reflejar la visión innovadora de la compañía.

Durante la actividad, los asistentes pudieron conocer de primera mano las soluciones de STEN en sistemas de encofrado y andamiaje, a través de un showroom con estructuras reales que evidencian cómo la compañía impulsa procesos constructivos más industrializados, seguros y eficientes, reduciendo tiempos de ejecución y optimizando el uso de mano de obra.

Xavi Castelló, Gerente General de STEN, destacó que con 43 años de trayectoria y origen en Barcelona, la compañía llega al país con una visión clara de integración al mercado local: "Venimos a aportar, pero también a escuchar. Entendemos que el desarrollo de mejores soluciones ocurre en conjunto con quienes están en obra cada día".

En línea con esta visión, Laura Gómez, Business Development Manager para República Dominicana, destacó que la apuesta de STEN va más allá de la introducción de productos.

Esto se debe a que la compañía no busca ser un proveedor tradicional, sino un aliado estratégico que acompaña a sus clientes en sus desafíos y en la evolución de sus proyectos.

Fortalecer vínculos

El cierre del evento estuvo a cargo de Víctor Comeche, Director de Marketing, quien agradeció la presencia de los asistentes y destacó la importancia de estos espacios para fortalecer vínculos y promover el desarrollo del sector.

Con este lanzamiento, STEN inicia formalmente sus operaciones en República Dominicana, posicionándose como un aliado estratégico que combina expe-riencia internacional, innovación técnica y un fuerte compromiso con la evolu-ción del mercado local.