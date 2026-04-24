Steren inaugura su cuarta tienda en República Dominicana

Alejandra Cely, Carlos Minjares y Adriana Torres participaron en la actividad de Steren. ( FUENTE EXTERNA )

La empresa mexicana líder en mejorar la vida de las personas con soluciones en tecnología; Steren, celebró la inauguración oficial de su cuarta tienda en República Dominicana, ubicada sobre la emblemática Avenida 27 de febrero, una de las arterias más importantes de Santo Domingo, consolidando su presencia en el principal corredor tecnológico del país.

Con esta apertura, la multinacional mexicana fortalece su estrategia de expansión en el Caribe al integrarse a una de las zonas con mayor dinamismo tecnológico, económico y comercial del Distrito Nacional, a pocos minutos de la reconocida Plaza de la Tecnología, punto clave para la industria tecnológica local.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/24/2-5009-ejecutivos-de-steren-realizan-corte-de-cinta-que-deja-inaugurada-sucursal-27-de-febrero-3d1670b4.jpg Ejecutivos de Steren realizan corte de cinta que deja inaugurada sucursal 27 de Febrero. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/24/4886--julissa-raful-observa-los-productos-steren-38b3e882.jpg Julissa Raful observa los productos Steren. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/24/4928--felix-ortiz-eric-y-michelen-y-eric-michelen-8c908bd8.jpg Félix Ortiz, Eric Y. Michelen y Eric Michelen. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Durante el evento de inauguración, medios de comunicación, creadores de contenido y aliados estratégicos se dieron cita para conocer de primera mano la propuesta tecnológica de la marca.

Los presentes también tuvieron la oportunidad de recorrer la tienda y explorar su amplio catálogo con miles de productos, que incluye soluciones en audio, conectividad, energía, seguridad, Smart Home, así como herramientas, componentes y accesorios.

Steren 27 de febrero representa un paso estratégico para Steren, al posicionarse en una ubicación clave que conecta directamente con el consumidor moderno y con una comunidad activa de entusiastas de la tecnología, emprendedores y profesionales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/24/4903--erlantz-garcia-y-javier-rivera-b40a373d.jpg Erlantz García y Javier Rivera. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/24/4941--elsa-guzman-y-stephanie-williams-6481360f.jpg Elsa Guzmán y Stephanie Williams. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/24/4917--damian-nunez-y-julio-suncar-6c144ce7.jpg Damián Núñez y Julio Suncar. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/24/5016--pedro-raful-y-romulo-lluberes-f8d3c76d.jpg Pedro Raful y Rómulo Lluberes. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

"Seguimos apostando por República Dominicana como un mercado clave en nuestra estrategia de crecimiento en Latinoamérica. Estar presentes en una de las avenidas más importantes del país y en el epicentro tecnológico de la capital nos permite conectar de forma más directa con nuestros clientes y seguir impulsando el desarrollo tecnológico en la región", señaló Alejandra Cely, Retail Country Manager de Steren República Dominicana.

Visión enfocada

La expansión de Steren en el país responde a una visión enfocada en acercar soluciones tecnológicas accesibles y de calidad a más personas, contribuyendo al fortalecimiento del ecosistema digital y al impulso de proyectos personales, educativos y de emprendimiento.

Con esta inauguración, Steren reafirma su compromiso con República Dominicana, consolidándose como un actor relevante en el desarrollo tecnológico, comercial y económico del país.