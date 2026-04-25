Industrias San Miguel fortalece su modelo de economía circular con cierre del programa "Reciclatón"

Directivos de ISM, Mario Medina, gerente de asuntos corporativos y sostenibilidad; Arturo Marroquin, director de ISM y miembros de una de las escuelas que participaron en el programa "Reciclatón". ( FUENTE EXTERNA )

El programa Reciclatón se posiciona como una respuesta estratégica a los desafíos ambientales de la República Dominicana, bajo el impulso de Industrias San Miguel (ISM). Consciente de su impacto como actor clave en el sector de bebidas, la empresa ha diseñado esta iniciativa para liderar la transición hacia una economía circular real.

En un contexto donde apenas el 38% de los residuos del país se gestionan correctamente, el aporte de ISM busca elevar el valor del plástico PET. Esto garantiza que el envase deje de ser visto como un desecho y se reintegre a la cadena productiva como materia prima de alto valor.

En ese sentido, Mario Medina, gerente de asuntos corporativos y sostenibilidad, afirma que "el Reciclatón es la prueba de que el crecimiento industrial puede y debe ser sostenible, reafirmando nuestro objetivo de que cada envase que llega al mercado tenga una segunda vida útil y genere un impacto positivo en el entorno".

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Durante el año 2025, el Reciclatón logró movilizar a más de 17,000 estudiantes en 17 centros educativos, quienes se convirtieron en agentes de cambio dentro de un modelo de logística inversa educativa.

A través de la instalación de más de 100 puntos de recolección estratégicos, el programa facilitó la recuperación de más de 12,000 libras de plástico al cierre de diciembre de 2025.

Este esfuerzo no solo representa un avance en las metas de recolección de la empresa, sino que educa a las nuevas generaciones sobre la importancia de la segregación en la fuente, asegurando que los materiales utilizados por la industria de bebidas tengan un destino final útil y no contaminante para los ecosistemas dominicanos.

Inversión directa

La excelencia y el compromiso de las comunidades educativas fueron fundamentales para el éxito de esta jornada, razón por la cual ISM transformó el material recolectado en inversión directa para los centros escolares.

El Liceo María Teresa Quidiello lideró el ranking con 3,357 libras , recibiendo un fondo de RD$75,000 .00 para la construcción de una infraestructura formal de depósito de desechos.

lideró el ranking con , recibiendo un fondo de .00 para la construcción de una infraestructura formal de depósito de desechos. La Escuela Manuel del Cabral alcanzó el segundo lugar con 2,902 libras , recibiendo RD$50,000 .00 que fueron destinados a la mejora del entorno escolar con una televisión y bebederos.

alcanzó el segundo lugar con , recibiendo .00 que fueron destinados a la mejora del entorno escolar con una televisión y bebederos. El tercer lugar lo ocupó la Escuela Florinda Soriano con 1,638 libras, obteniendo RD$35,000.00 para fortalecer su área tecnológica con impresoras y pantallas.

Además, se otorgó un incentivo de RD$35,000.00 a la escuela Domiciano Matos Sena por su perseverancia y compromiso activo al recuperar 1,135 libras de botellas de forma recurrente durante el año.

De cara al 2026, ISM proyecta una expansión significativa de su capacidad de recuperación, integrando 30 escuelas al programa. A la fecha, ya se han impartido 15 charlas de sensibilización técnica, instruyendo a aproximadamente 10,000 estudiantes sobre el valor del reciclaje y la correcta disposición del PET.

Con la meta de superar la cantidad de plástico recuperado y los estudiantes capacitados del año anterior, la empresa ha desplegado más de 100 contenedores adicionales, reafirmando que su actividad comercial va de la mano con un ecosistema saludable.

De esta manera, ISM se sigue posicionando como un referente de sostenibilidad en el Caribe, demostrando que la producción industrial de bebidas puede coexistir con un modelo de negocio circular, responsable y profundamente vinculado al desarrollo de las comunidades dominicanas.

Sobre ISM

Industrias San Miguel (ISM), se caracteriza por la eficiencia en el servicio y la calidad, factores que han contribuido, en más de 20 años, a reafirmar el liderazgo de la empresa basado en la fortaleza de sus principios y valores corporativos.

La posición que ocupa actualmente ISM, con sus marcas Kola Real, Cool Heaven, Frutop, Generade y Enerup, se debe a su espíritu de sana competencia, con el cual ha sabido ganarse la preferencia de los consumidores, además de una clara visión de largo plazo, donde el emprendimiento y la inversión han sido esenciales.

ISM ha asumido una actitud de compromiso social, apoyando además el arte nacional y proyectos de protección comunitaria y ambiental, que aseguran continuar por la senda de un crecimiento sostenible.