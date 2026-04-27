Llega a República Dominicana la nueva Audi Q5, Con apuesta por la digitalización

República Dominicana recibió la tercera generación del Audi Q5, un modelo del segmento de los SUV medianos premium que introduce una transformación integral centrada en la digitalización del habitáculo.

Las cualidades de este vehículo fueron presentadas durante un acto de lanzamiento celebrado en el showroom de la marca. Entre sus características más destacadas figura la eficiencia lograda mediante la integración de tecnología mild-hybrid de 48 voltios, así como una gama de motores que combina rendimiento y menor consumo.

En el interior, incorpora una pantalla panorámica curva que integra el Audi virtual cockpit plus y el sistema multimedia MMI Touch. A esto se suma una pantalla opcional para el copiloto, una característica poco común en su categoría.

Otro de sus elementos distintivos es la incorporación de tecnología OLED de segunda generación en los faros traseros, capaz de ofrecer firmas lumínicas personalizables y funciones de advertencia que refuerzan la seguridad en carretera.

En voz de los representantes

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/27/22042026-presentacion-exclusiva-del-nuevo--audi-q5-samil-mateo13-c215052a.jpg Cuenta contecnología OLED de segunda generación en los faros traseros (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/27/22042026-presentacion-exclusiva-del-nuevo--audi-q5-samil-mateo12-03830944.jpg Esun modelo del segmento de los SUV medianos premium (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/27/22042026-presentacion-exclusiva-del-nuevo--audi-q5-samil-mateo15-2525d047.jpg Interior del vehículo. (SAMIL MATEO) ‹ >

El lanzamiento reunió a ejecutivos clave de la marca, entre ellos Rosa Milagros Abreu, presidenta; George González, director general; Enrique García, director de Ventas; Carla Frías, directora de Mercadeo; María Rosa Frías, directora corporativa; Jorge Asmar, gerente general de Audi; Alexander Gutiérrez, gerente de Ventas; y Génesis Rodríguez, gerente de Mercadeo.

"La nueva generación del Q5 combina deportividad, lujo y tecnología. Es un modelo emblemático de la consigna de Audi, Vorsprung durch Technik (A la vanguardia de la tecnología), y responde a las exigencias de un consumidor cada vez más informado", señaló Jorge Asmar.

De igual forma, se anunció la próxima llegada de versiones híbridas enchufables, alineadas con las tendencias globales de movilidad sostenible.

Desde el punto de vista comercial, Alexander Gutiérrez subrayó el potencial del modelo en el mercado local. "Es un vehículo que conecta con diferentes perfiles de clientes, gracias a su diseño, tecnología y versatilidad, tanto para la ciudad como para viajes largos", explicó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/27/22042026-presentacion-exclusiva-del-nuevo--audi-q5-samil-mateo-c4f8f21f.jpg Horacio Guzmán, Helga Guerrero y Gina Saleta. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/27/22042026-presentacion-exclusiva-del-nuevo--audi-q5-samil-mateo1-76897d1e.jpg Rafael Izquierdo y Regina Izquierdo. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/27/22042026-presentacion-exclusiva-del-nuevo--audi-q5-samil-mateo2-0fefe974.jpg Jorge Asmar, Carla Frías y Eileen Jiménez. (SAMIL MATEO) ‹ >