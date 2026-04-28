Claro obtiene certificación ISO 45001 en Seguridad y Salud en el Trabajo

Claro Dominicana obtuvo la certificación internacional ISO 45001:2018 para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, evidenciando su compromiso con la seguridad, la salud y el bienestar integral de los colaboradores.

Con esta certificación, Claro se convierte en la primera empresa de telecomunicaciones en la República Dominicana en ser acreditada con este estándar internacional de gestión, diseñado para identificar, evaluar y controlar los riesgos en el entorno laboral, con el objetivo de prevenir lesiones y enfermedades ocupacionales y proporcionar un entorno de trabajo seguro.

Wilfredo Alcántara, director de Seguridad Integral Corporativa de Claro Dominicana, expresó la satisfacción de todo el equipo al recibir esta certificación de la Norma Internacional ISO 45001:2018, la cual reconoce el esfuerzo, la dedicación y el compromiso continuo de la empresa por establecer, mantener y mejorar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), alineado a estándares internacionales.

"Esta certificación, que abarca tanto a nuestra población laboral como al cien por ciento de los procesos organizacionales, constituye un hito para la compañía y reafirma nuestro compromiso con la sostenibilidad y la excelencia operativa".

"Asimismo, se alinea plenamente con la estrategia de América Móvil —casa matriz de Claro Dominicana— y con nuestro propósito corporativo de Hacer Posible un Mejor País, promoviendo mejoras continuas que se traducen directamente en un mejor lugar para trabajar", manifestó Alcántara.

De igual manera, Sandra Tejeda, directora de Personas y Cultura Organizacional, destacó que en Claro la salud y la seguridad del equipo humano son prioridades fundamentales.

En este sentido, la empresa promueve el bienestar integral mediante políticas, procedimientos, programas y actividades que fomentan un entorno de trabajo alineado con una cultura organizacional basada en la prevención, la participación y el desarrollo humano.

La empresa cuenta además con 50 Comités Mixtos de Seguridad y Salud a nivel nacional, responsables de velar e impulsar el cumplimiento de las mejores prácticas mediante el monitoreo constante del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.

De igual forma, dispone de 69 brigadas integradas por colaboradores voluntarios entrenados en primeros auxilios, respuesta ante incendios y evacuación, quienes actúan como primera línea de defensa, protegiendo vidas, el entorno laboral y garantizando la continuidad de las operaciones.

Como parte de su gestión en materia de Seguridad y Salud, Claro alcanzó la recertificación exitosa de 50 Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo, en cumplimiento del Reglamento 522-06 del Ministerio de Trabajo. Para continuar fortaleciendo la preparación ante contingencias, la empresa realizó en 2025 un total de 42 simulacros de emergencia en 42 de sus localidades a nivel nacional.

Además, recibió el Reconocimiento a la Excelencia en Seguridad y Salud en el Trabajo otorgado por el Ministerio de Trabajo, siendo la única empresa de telecomunicaciones en obtenerlo y una de las cinco destacadas del país.

Actualmente, menos de quince empresas en la República Dominicana cuentan con la certificación ISO 45001:2018 vigente, lo que posiciona a Claro Dominicana como un referente nacional en materia de seguridad y salud laboral, además de su posicionamiento como una de las empresas con mejor reputación corporativa, según el ranking MERCO.

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Esta reciente certificación se suma a la ISO/IEC 27001:2022 Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI) que ya posee la empresa, reafirmando su liderazgo en el sector de las telecomunicaciones y su compromiso con las políticas corporativas de seguridad.

Con esta certificación, garantiza la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información procesada, monitoreada y gestionada por su Centro de Operaciones de Seguridad Cibernética (COSC).

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