Mónica Varela presenta Fauli: una nueva visión de la alta joyería dominicana

En una noche donde el diseño, la emoción y la innovación se manifestaron en conjunto, la firma Mónica Varela Jewelry presentó oficialmente Fauli, su nueva colección de alta joyería, marcando un momento trascendental para la industria creativa dominicana.

El evento, patrocinado por Lexus, fue concebido como una experiencia inmersiva que reunió a invitados en un recorrido sensorial donde cada pieza fue revelada no solo como objeto, sino como lenguaje: una invitación a mirar más allá de la forma y conectar con el significado.

Más que un lanzamiento, Fauli representa una declaración del talento y la visión que elevan a nuestro país. Una nueva dirección donde el lujo trasciende lo estético para convertirse en una experiencia de intención, precisión y profundidad emocional.

En el corazón de Fauli se encuentra un material innovador en la alta joyería: el titanio. Reconocido por su resistencia, ligereza y complejidad técnica, este metal introduce una nueva narrativa en el diseño contemporáneo.

"El titanio es un material vivo. Se transforma, evoluciona... exige precisión y, al mismo tiempo, invita a la reinvención", compartió la diseñadora Mónica Varela durante la presentación.

Fabricada en Italia por uno de los pocos talleres en el mundo especializados en este material, la colección posiciona a la firma dentro de un grupo selecto de casas a nivel internacional que trabajan la alta joyería en titanio.

A esta estructura innovadora se suma el alma de la colección: una cuidada selección de amatista y larimar.

La amatista, con su profundidad cromática, aporta una dimensión introspectiva y emocional, mientras que el larimar —piedra única de la República Dominicana— introduce una conexión directa con el origen, el territorio y la identidad.

El resultado es una conversación entre lo global y lo local, entre la técnica y la sensibilidad, entre el futuro y la memoria.

Para Lexus, apoyar este hito responde a una visión compartida. "Cuando hablamos de lujo, hablamos de intención, de precisión y de una dedicación inquebrantable por el detalle. Esta colección no solo mira hacia el futuro... lo construye", expresó Silvanna Najri, Gerente de Mercadeo para Delta Comercial y Lexus en República Dominicana.

Inspirada por referentes internacionales que han explorado el titanio en la joyería contemporánea, FAULI se posiciona como una propuesta que trasciende tendencias para abrir nuevas posibilidades creativas desde el Caribe hacia el mundo.

"Esta colección es una declaración de que desde la República Dominicana podemos crear piezas con relevancia internacional, capaces de dialogar con las grandes casas del mundo sin perder nuestra esencia", afirmó Mónica.

El evento realizado en Galería de Arte San Ramón, también destacó por su enfoque experiencial, integrando música en vivo, narrativa guiada y una propuesta audiovisual que acompañó el recorrido de los invitados, reforzando la idea de que el lujo no solo se observa, sino que se vive.

Donación

Como parte de su compromiso social, las ventas de Faul apoyarán la labor del Patronato de la Salud Mental Padre Billini, integrando así un componente de impacto y bienestar a la propuesta.

Fauli, con una selección de carácter curatorial de piezas, algunas de existencia única y disponibles para fabricación a la medida, es un punto de inflexión para la industria y para el país y una invitación a redefinir el lujo desde la identidad, la innovación y el propósito.

Te puede interesar Los detalles del rosario de la diseñadora Mónica Varela que le regaló Abinader al papa Francisco