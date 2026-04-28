Seguros Universal reconoce la excelencia de sus corredores

Seguros Universal reconoció a los corredores con mejor desempeño durante el 2025, destacando a Marsh Franco Acra como el mayor productor a nivel nacional y a Ros & Asociados por su crecimiento sostenido en distintas regiones del país.

En su tradicional premiación a corredores, la empresa resaltó los resultados alcanzados por sus aliados comerciales, tomando en cuenta indicadores como el incremento en primas y la productividad. En esta edición fueron reconocidos corredores de las zonas Este, Metro-Sur y Norte, quienes evidenciaron un desempeño destacado y un alto nivel de compromiso.

Premiación

En la categoría "Diamante", Ros & Asociados fue premiado por su crecimiento en primas en las zonas Este y Metro-Sur, consolidando su liderazgo y consistencia en resultados. A nivel nacional, la firma también alcanzó el primer lugar en incremento en primas, reafirmando su posicionamiento como líder en crecimiento.

Por su parte, Marsh Franco Acra se posicionó como el mayor productor del año, reflejando su capacidad comercial y alcance en el mercado.

En la región Norte, la empresa también logró una destacada participación en los resultados de crecimiento, mientras que Max Corredores de Seguros fue reconocida en esta zona por su desempeño, ocupando el segundo lugar en su categoría.

En el marco de la actividad, el presidente ejecutivo de Grupo Universal, Rafael E. Izquierdo, destacó la visión estratégica de este conglomerado y su impacto en el desarrollo del país.

"En Grupo Universal entramos a una nueva etapa con bases sólidas y la convicción de que el crecimiento sostenible se construye con coherencia estratégica, ejecución responsable y un propósito claro: aportar al desarrollo del país a través de una mejor empresa", expresó.

De su lado, el vicepresidente ejecutivo senior de las filiales de seguros, Wilfredo Baquero, subrayó las proyecciones de la organización de cara al próximo año.

"Mirando hacia el 2026, el mensaje es claro: vamos a seguir creciendo, vamos a ser más eficientes, vamos a aprovechar mejor la tecnología y vamos a seguir transformándonos", afirmó.

Con esta premiación, Seguros Universal reafirma su compromiso con la excelencia, el fortalecimiento de su red de corredores y el impulso de un sector asegurador más sólido y competitivo en la República Dominicana.

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