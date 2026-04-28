Sergio Roitberg pone en circulación su libro "Somos Otros"

La pandemia del Covid 19 transformó la forma de mirar y vivir el mundo, marcando pautas que dieron origen al libro actual de Sergio Roitberg, "Somos Otros".

La obra del Ceo de Newlink fue puesta en circulación esta noche en un encuentro que se realizó en el hotel El Intercontinental, en Santo Domingo.

En este escenario, Diario Libre le entrevistó para conocer con más detalles esta obra. El autor contó que tras un año de incertidumbre global, el impacto de la crisis sanitaria comenzó a revelar sus consecuencias inmediatas y a causar efectos profundos en la forma en que las personas viven, piensan y se relacionan.

Fue en ese punto cuando sintió la necesidad de detenerse a reflexionar y documentar ese proceso.

"Había pasado aproximadamente un año desde el inicio de la pandemia y me di cuenta de que lo que estábamos viviendo era demasiado importante como para no analizarlo", explicó.

Añadió que la velocidad de los acontecimientos impedía dimensionar los cambios en tiempo real: "No sabíamos ni siquiera cómo iba a terminar todo esto, pero era evidente que no íbamos a salir siendo los mismos".

Ese fue el punto de partida de su obra. Roitberg comenzó a construir una estructura basada en una premisa clara que se cimenta en que la pandemia transformó a las personas y su entorno. "Éramos otros y vamos a ser otros cuando salgamos", afirmó.

El proceso de escritura, sin embargo, no pudo ser inmediato. Puso, quitó y redireccionó el enfoque, lo cual extendió el proceso de creación por más de cuatro años.

"Me tomó muchísimo tiempo, más de lo que esperaba", reconoce. Durante ese período, realizó más de cien entrevistas, muchas de las cuales no llegaron a formar parte del resultado final. "En algún momento sentí que me había desviado del objetivo original y tuve que resetear gran parte del trabajo", agregó.

A pesar de las dificultades, el autor destacó su satisfacción con el resultado. El libro recopila experiencias, mientras propone una lectura sobre los cambios estructurales que dejó la crisis sanitaria.

Impactos destacados

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/29/61imfdirsllsl1500-1476a5ce.jpg Portada del libro (FUENTE EXTERNA)

Entre los principales impactos, Roitberg señala una mayor capacidad de adaptación social, un incremento en la colaboración y una aceleración sin precedentes en los procesos científicos y tecnológicos. "Logramos una vacuna en aproximadamente siete meses, cuando antes se estimaban quince años. Eso habla de una nueva lógica", subrayó.

Asimismo, consideró que la pandemia actuó como un punto de inflexión histórico: "El mundo se apagó y cuando se encendió de nuevo, volvió distinto". En ese nuevo escenario, destaca la necesidad de reconstruir un propósito común: "Esta implosión nos fragmentó. Ahora necesitamos reencontrarnos como sociedad".

Consultado sobre si los cambios han sido positivos o negativos, Roitberg fue categórico: "Siempre entendí que los cambios son positivos. Este fue uno de los más importantes de la era moderna y, de alguna manera, nos reinició".

Pero más que centrarse en la pandemia en sí, el autor busca dirigir la atención hacia sus consecuencias humanas.

"Nadie quiere hablar de la pandemia, pero sí necesitamos hablar de cómo cambiamos a partir de ella", sostiene. En ese sentido, advierte que ignorar esa transformación puede tener consecuencias: "Si no registramos ese cambio, vamos a seguir haciendo cosas para personas que ya no existen".