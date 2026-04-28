Servex Dominicana presenta su innovador showroom de diseño

María Amalia Hache, Jean Antonio Hache, Ana Lluberes, Rafael Minaya y Mercedes Fernández en la apertura del showroom de Servex Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

Servex Dominicana realizó la apertura oficial de Servex Studio, un innovador showroom concebido como un espacio de inspiración y experiencia, donde los clientes pueden conectar de manera directa con su propuesta de valor basada en diseño, calidad y personalización de mobiliario.

De acuerdo con la presidenta de la empresa, María Amelia Hache, esta apertura marca un paso importante para acercar a los usuarios a soluciones integrales desarrolladas completamente en el país.

"Este showroom es el reflejo de nuestro compromiso con la producción nacional y la atención personalizada: un espacio donde clientes y profesionales pueden ver y probar soluciones integrales hechas 100% en República Dominicana", expresó.

Servex Studio se distingue por integrar en un mismo lugar la asesoría especializada, el diseño y la producción local, consolidándose como una propuesta diferenciadora en el mercado.

La directora comercial, Ana Lluberes, destacó que este modelo permite ofrecer un servicio integral respaldado por procesos de fabricación con control de calidad.

"Nuestra ventaja es ofrecer un diseño personalizado, asesoría técnica y una instalación profesional respaldada por procesos de fabricación locales", afirmó.

Proyectos a la medida

El showroom funcionará como un espacio permanente de exhibición y asesoría, donde los visitantes podrán conocer una amplia gama de soluciones, incluyendo estaciones de trabajo, salas de conferencia, kitchenettes, estanterías, cocinas y clósets.

Asimismo, contará con un área especializada de diseño para desarrollar combinaciones, mood boards y otros elementos clave en la conceptualización de proyectos a la medida.

Como parte de su propuesta de valor, Servex Studio también será escenario de actividades estacionales, presentaciones especiales, talleres y asesorías, con el objetivo de mantener a los clientes actualizados frente a las tendencias del mercado. "Nuestro showroom está concebido como una plataforma permanente para mostrar novedades y casos reales de uso", señaló Lluberes.

Ubicado en la calle Manuel de Jesús Troncoso No. 21, esquina Víctor Garrido Puello, en el Ensanche Piantini, este nuevo espacio está orientado a impactar sectores como el corporativo, comercial, médico, educativo, inmobiliario y a profesionales del diseño, con miras a fortalecer relaciones con clientes clave y comunidades especializadas.

Asimismo, la empresa proyecta utilizar esta iniciativa como base para su expansión hacia mercados del Caribe y Estados Unidos.

Sobre Servex Dominicana

Es una empresa pionera en el sector de mobiliario, especializada en la prestación de servicios integrales de oficina a nivel nacional. Su enfoque en la asesoría oportuna, junto con una oferta de productos y servicios de alta calidad, contribuye a optimizar los espacios de trabajo y a incrementar la productividad de sus clientes.

La empresa se distingue por su compromiso con la satisfacción total de los requerimientos, promoviendo relaciones a largo plazo basadas en confianza y excelencia.