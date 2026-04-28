Vanessa Márquez pone en circulación su libro "El significado del amor"

La consultora y estratega de comunicación Vanessa Márquez puso en circulación su primer libro "El significado del amor", una obra introspectiva que fusiona su historia personal con las herramientas clave para el desarrollo del liderazgo y la autenticidad.

El evento tuvo lugar en Pyhex, Santo Domingo, donde se reveló que "El significado del amor" nace de una profesional que ha dedicado casi una década a construir la imagen de otros, y que ahora decidió revelar los aprendizajes que nacen de su propia vulnerabilidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/28/22042026-libro-el-significado-del-amor-de-la-autora-vanessa-marquez-samil-mateo5-10f415f0.jpg El evento tuvo lugar en Pyhex. (SAMIL MATEO)

"El significado del amor", desde ya se encuentra disponible en Amazon en formato impreso y digital, invita al lector a mirar hacia adentro para redescubrir lo que significa amar, proponiendo que el autoconocimiento es la base fundamental para proyectar una marca personal coherente y poderosa.

Esencia de la obra

Durante el evento la autora dijo que "este libro nace de mi propia historia. Entendí que todo lo que somos, comunicamos y proyectamos nace de ese vínculo interno. Cuando entiendes tu historia, conectas con tu esencia... y desde ahí, creas una vida y una marca con propósito", afirmó Márquez, quien además es CEO de la agencia Smart Idea.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/28/22042026-libro-el-significado-del-amor-de-la-autora-vanessa-marquez-samil-mateo9-80b41076.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/28/22042026-libro-el-significado-del-amor-de-la-autora-vanessa-marquez-samil-mateo9-80b41076.jpg El libro estádisponible en Amazon en formato impreso y digital. (SAMIL MATEO)

A través de una narrativa simbólica, la autora guía a los lectores por un camino de evolución personal, transformando el concepto del amor en una herramienta estratégica de vida que impacta directamente en cómo decidimos y cómo nos vinculamos con nuestro entorno profesional y personal.

La presentación del libro consistió en una sesión de preguntas que realizó Lily Olivo a Vanessa Márquez, quien es venezolana, radicada en República Dominicana desde hace 15 años.

"Si algo me ha definido desde el día uno ha sido adaptarme, resolver y seguir. No ha sido fácil, pero ha sido necesario. Empecé en marketing digital cuando casi nadie estaba hablando de esto... aprendiendo, probando y construyendo sobre la marcha.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/28/1--foto-principal-erick-then-erika-then-y-vanessa-marquez-9de22834.jpg Erick Then, Erika Then y Vanessa Márquez. (FUENTE EXTERNA)