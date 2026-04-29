Avances y ética en pediatría analizados en Congreso Insight de IA

Los especialistas Yendi Vilorio, Rosario Almánzar, Yanet Toribio, Alexandra Hichez, y Erick Féliz, los especialiasta que participaron en el Congreso Insight 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El Congreso Insight: Inteligencia Artificial en medicina infantil y pediatría se convirtió en un espacio de actualización y reflexión, donde profesionales de la salud pediátrica debatieron el uso responsable de la IA en sus distintas áreas de especialidad.

Durante la jornada realizada en los salones de la Cooperativa Médica, destacados expertos abordaron los avances, oportunidades y desafíos éticos que plantea la IA en la atención infantil, fomentando la actualización profesional, el intercambio de experiencias y la colaboración multidisciplinaria.

Rosa Álvarez, organizadora y representante de Uniross Group SRL, señaló que el Congreso Insight constituyó un espacio estratégico para fortalecer la práctica pediátrica, promoviendo un uso responsable, seguro y ético de la inteligencia artificial, así como la colaboración interdisciplinaria que garantiza mejores resultados en la atención integral de los pacientes infantiles.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/29/2-manuel-perez-elizo-yendi-vilorio-rosario-almanzar-rosa-alvarez-yanet-toribio-alexandra-hichez-alberto-berges-gonzalez-y-erick-feliz-3c9506f7.jpg Manuel Pérez Elizo, Yendi Vilorio, Rosario Almánzar, Rosa Álvarez, Yanet Toribio, Alexandra Hichez, Alberto Bergés González y Erick Féliz. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/29/3-valery-tejada-alberto-berges-gonzalez-rosa-alvarez-manuel-perez-elizo-y-dahianna-fermin-60a0fa46.jpg Valery Tejada, Alberto Bergés González, Rosa Álvarez, Manuel Pérez Elizo y Dahianna Fermín. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/29/5-wasindi-chea-intercambia-conocimientos-con-la-doctora-alexandra-hichez-9ee1793b.jpg Wasindi Chea intercambia conocimientos con la doctora Alexandra Hichez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/29/4-carolina-valdez-ana-leticia-lopez-yendi-vilorio-y-marielly-reyes-a98c433a.jpg Carolina Valdez, Ana Leticia López, Yendi Vilorio y Marielly Reyes. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

El doctor Rafael Mena Canto, quien impartió la conferencia "Inteligencia Artificial en medicina infantil: ética, innovación y futuro clínico", destacó la importancia de integrar herramientas de IA de manera ética y segura, con el fin de mejorar la detección temprana de enfermedades y personalizar tratamientos pediátricos.

En esta jornada científica también participaron los especialistas Erick Virgilio Féliz Pérez, cirujano pediatra; Rosario Almánzar, endocrinóloga nutricionista; Gisselle Fernández, pediatra gastroenteróloga; Daniel Restituyo, pediatra neumólogo; Yanet Toribio, pediatra cardióloga; Yendi Vilorio Núñez, neuro-pediatra; Virginia Pérez, psicóloga clínica; y la doctora Alexandra Hilchez, hematóloga y psiquiatra.

Los tópicos abordados incluyeron: "IA en la epilepsia infantil", "Cardiopatía congénita ductus-dependiente: tratamiento previo a procedimientos invasivos", "Revolución de la IA en cirugía pediátrica: oportunidades y desafíos", "IA en endocrinología pediátrica, nutrición y nuevas tendencias", "IA en alimentación complementaria", "Asma y diagnóstico: apps y aportes de la IA", "Importancia de la digitalización en medicina", "¿Puede un algoritmo ser útil en la salud mental infantil?" y "Cuando el diagnóstico entra por una pantalla".

Basándose en sus conocimientos e investigaciones, los expertos compartieron hallazgos y experiencias clínicas en subespecialidades como neurología, endocrinología, gastroenterología, neumología, cardiología, psiquiatría y hematología pediátrica.

IA versus vocación médica

Desde sus respectivas experiencias, los galenos destacaron que la IA permite optimizar la interpretación de datos clínicos, identificar patrones tempranos de enfermedades, reducir errores diagnósticos y fortalecer la toma de decisiones clínicas, siempre acompañada de la supervisión humana y el criterio ético.

Entre las principales conclusiones del congreso, dedicado al doctor Octavio González Nivar, se precisó que la inteligencia artificial no reemplaza la vocación médica, sino que potencia la precisión, la eficiencia y la personalización de la atención pediátrica.

Además, se subrayó la importancia de la capacitación continua del personal de salud y de establecer protocolos clínicos que aseguren una implementación responsable de estas tecnologías.

La actividad contó con el respaldo de instituciones médicas, empresas tecnológicas y laboratorios comprometidos con la innovación pediátrica. Los asistentes recibieron una revista académica especializada con artículos científicos, reflexiones éticas y casos clínicos, así como certificado de participación, coffee break y almuerzo