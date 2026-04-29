Taittinger presenta Domaine Evremond en RD con la visita de su CEO, Clovis Taittinger

José Jiménez, Raúl Peña, Clovis Taittinger y Freddy Almonte durante la actividad de Champagne Taittinger. ( FUENTE EXTERNA )

Champagne Taittinger reforzó su presencia en República Dominicana con la presentación de Domaine Evremond, su más reciente proyecto, y la primera visita al país de su CEO, Clovis Taittinger, en el marco de una agenda de encuentros junto a clientes, aliados estratégicos y representantes de la prensa.

De la mano de United Brands, la marca desarrolló experiencias en Santo Domingo y Punta Cana, dando paso a espacios íntimos y cuidadosamente diseñados donde la elegancia y la atención al detalle definieron cada momento.

Durante estos encuentros, Clovis Taittinger compartió la visión que ha guiado la evolución de la casa, destacando su compromiso con la excelencia, la herencia familiar y la innovación como pilares fundamentales de su identidad.

En este contexto, se dio a conocer Domaine Evremond, el más reciente proyecto de la maison, que marca un nuevo capítulo en su trayectoria.

Ubicado en el sur de Inglaterra, representa la incursión de la casa fuera de la región de Champagne, explorando nuevas condiciones de terroir y ampliando su visión dentro de la categoría de espumantes de alta gama.

Durante su intervención, Clovis Taittinger destacó que "Domaine Evremond refleja nuestra manera de evolucionar, explorando nuevos territorios sin perder la identidad que nos define como maison familiar".

Con más de dos siglos de historia, la casa se ha consolidado como una referencia global dentro de la categoría, con presencia en más de 150 países y una sólida herencia familiar que continúa guiando su desarrollo.

Por su parte, José Jiménez, presidente de United Brands, expresó que "en United Brands apostamos por crear experiencias memorables que fortalezcan la conexión entre las marcas y sus audiencias en el mercado dominicano".

La visita de Clovis Taittinger marca un hito en la relación de la maison con el mercado dominicano, reforzando su vínculo con el país y su proyección a futuro.

Sobre United Brands

United Brands es una empresa líder en la importación y distribución de bebidas en República Dominicana, con un portafolio integral estructurado por categorías que abarca cervezas internacionales, destilados, whiskys, tequilas, rones, licores, vinos y champagnes de reconocimiento global.

A través de una visión estratégica centrada en la excelencia, la innovación y la construcción de marcas, desarrolla experiencias que fortalecen la conexión entre sus aliados comerciales y los consumidores, consolidando su posicionamiento en el mercado local