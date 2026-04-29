Charo presenta su colección Primavera–Madres 2026

La tienda de decoración Charo presentó su colección Primavera–Madres 2026 en una experiencia que reunió la belleza de esta temporada con sus clientes, siempre fieles al diseño, la calidad y el detalle. El evento se llevó a cabo en dos cócteles celebrados en sus tiendas de Santo Domingo y Santiago.

Bajo el concepto "El lujo de lo vivido", esta propuesta nace con una narrativa que no busca impresionar, sino abrazar.

Es una colección inspirada en la mujer que ha construido vida, familia y momentos, y que hoy desea rodearse de una belleza que se sienta real, cálida y propia, con una idea de lujo sutil, íntima y profundamente personal. Una mujer serena, que sabe perfectamente quién es y ahora quiere que su hogar lo refleje.

En esta propuesta destacan las siluetas suaves y envolventes, con sofás curvos, proporciones bajas y volúmenes generosos, junto a una materialidad rica en texturas como el bouclé, la madera, la piedra y los textiles táctiles.

Nada responde al azar: cada mesa, cada libro, cada objeto y cada elemento natural ha sido dispuesto con intención, creando espacios que transmiten una vida en curso, con una belleza que revela una curaduría silenciosa y precisa.

Características

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/29/coleccion3-9f8ef790.jpg Parte del concepto. (FUENTE EXTERNA)

La colección se construye sobre tendencias como el warm minimalism, donde hay menos elementos, pero más intención, junto a paletas naturales y orgánicas en tonos beige, verdes y tierra que aportan calma y equilibrio.

La integración de la botánica y los elementos naturales refuerza esa conexión con lo vivo, mientras que las piezas escultóricas como mesas, lámparas y jarrones introducen carácter y personalidad en cada espacio.

Más que un lanzamiento, esta colección representa una declaración de posicionamiento para Charo: una evolución que lleva a construir un estilo de vida a través de espacios con intención, elevándose de lo estético a lo narrativo. En palabras de doña Charo de Domínguez:

"La casa más bonita no es la más perfecta... es la que se siente".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/29/charo-1-maria-jose-doleo-y-lil-marie-torres-f071400c.jpg María José D´Oleo y Lil Marie Torres (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/29/charo-5--rosa-katia-bonnelly-y-maria-esther-reynoso-1b81bc25.jpg -Rosa Katia Bonnelly y María Esther Reynoso (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/29/charo-4-maria-virginia-de-dominguez-y-cesar-dominguez-e43fa9f1.jpg María Virginia de Domínguez y César Domínguez (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/29/charo-6-marco-dominguez-y-nicole-bermudez-de-dominguez-a3b09eab.jpg Marco Domínguez y Nicole Bermúdez de Domínguez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/29/charo-8-denise-sanchez-y--laura-pimentel-ca9abb7f.jpg Denise Sánchez y Laura Pimentel (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/29/charo-11-salime-de-berezowski-patricia-lama-y-julissa-lama-f0749294.jpg Salime de Berezowski, Patricia Lama y Julissa Lama. (FUENTE EXTERNA) ‹ >