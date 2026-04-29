Coca-Cola presenta "Uncanned Emotions", retratando la pasión auténtica de aficionados al fútbol

César de León y Ana Virginia de Coca-cola durante activación de marca en entrega de obsequios ( FUENTE EXTERNA )

La compañía Coca-Cola anunció el lanzamiento de "Uncanned Emotions", su segundo film global de marca para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Después de la energía de "Bubbling Up", esta nueva pieza sigue apostándole a contar historias desde la emoción, profundizando en la pasión única que viven los hinchas del fútbol.

Como socio de la FIFA desde hace casi 50 años, Coca-Cola reafirma su lugar como uno de los aliados históricos de la Copa Mundial de la FIFA.

"Uncanned Emotions" muestra esos momentos eléctricos, espontáneos y sin libreto que definen lo que es ser hincha durante la Copa Mundial de la FIFA.

Experiencia auténtica

Pensado para conectar con todos los fanáticos del fútbol y más allá del deporte, el film y sus contenidos en redes sumergen a la audiencia en el viaje emocional intenso que se vive durante un partido.

Para garantizar una experiencia auténtica, la pieza cuenta con voces icónicas del fútbol: Peter Drury en la versión en inglés, Luis Omar Tapia en la versión en español y Galvão Bueno en la versión brasileña, aportando al comercial la sensación de una transmisión en vivo.

"La Copa Mundial de la FIFA 2026 es mucho más que un torneo: es uno de los mayores espectáculos de nuestro planeta. Cada cuatro años, durante este período, miles de millones de corazones laten al unísono, guiados por el mismo ritmo de anticipación y esperanza. Desde las bulliciosas calles de Río hasta las zonas de aficionados en Berlín, cada sentimiento se comparte y cada emoción importa: la alegría, la desilusión, la ira, el alivio, el orgullo e incluso las lágrimas tienen su lugar; cada partido es una montaña rusa de emociones", afirmó Arnab Roy, presidente de la Categoría Global de Coca-Cola.

"Uncanned Emotions" encarna este espíritu y muestra cómo Coca-Cola se integra de forma natural y potencia estos sentimientos humanos colectivos que solo el mayor escenario del fútbol puede ofrecer.

Este segundo film, que hace parte de una serie de tres, fortalece el papel de Coca-Cola en acompañar la experiencia de los hinchas durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Al conectar con todas las emociones del juego, Coca-Cola se convierte en el compañero ideal mientras los fanáticos viven el drama, la emoción y la pasión del evento más importante del fútbol.

Más allá del film, Coca-Cola seguirá conectando con los hinchas a través de experiencias únicas, como lo hizo con la esperada gira del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que permitió ver de cerca el trofeo más deseado del fútbol.

Además, la marca le apuesta nuevamente a la emoción de coleccionar con una colaboración junto a Panini, lanzando una colección especial de láminas que celebra a jugadores y selecciones icónicas, tanto en formato físico como digital.

Coca-Cola continuará presentando nuevas activaciones alrededor de la Copa Mundial de la FIFA en los próximos meses, invitando a los hinchas a estar pendientes para seguir viviendo toda la emoción.

Acerca de la Compañía Coca-Cola

La Compañía Coca-Cola (NYSE: KO) es una compañía total de bebidas, con productos disponibles en más de 200 países y territorios. Su propósito es refrescar al mundo y generar un impacto positivo. Cuenta con múltiples marcas líderes en distintas categorías de bebidas a nivel global.

Su portafolio de bebidas gaseosas incluye Coca-Cola, Sprite y Fanta. En agua, bebidas deportivas, café y té, cuenta con marcas como Dasani, smartwater, vitaminwater, Topo Chico, Bodyarmor, Powerade, Costa, Georgia, Fuze Tea, Gold Peak y Ayataka.

En jugos, lácteos con valor agregado y bebidas de origen vegetal, incluye marcas como Minute Maid, Simply, innocent, fairlife y AdeS.

La compañía continúa evolucionando su portafolio, reduciendo el contenido de azúcar y desarrollando nuevas opciones innovadoras.

Además, trabaja para generar un impacto positivo en las comunidades y el medio ambiente a través de iniciativas como la reposición de agua, el reciclaje de envases, el abastecimiento sostenible y la reducción de emisiones de carbono en toda su cadena de valor.

Junto con sus socios embotelladores, emplea a más de 700,000 personas, aportando al desarrollo económico de comunidades en todo el mundo.

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