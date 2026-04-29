Don Julio presenta "Ruta de la Herencia": cuando México y RD se encuentran en la mesa

Nazar Goico, Jean Carlos Villanueva y Estefany Piña participaron en la actividad de Don Julio. ( FUENTE EXTERNA )

En conmemoración del 5 de mayo, una de las celebraciones más emblemáticas de México, Tequila Don Julio presenta en República Dominicana la Ruta de la Herencia.

Esta es una experiencia gastronómica disponible del 15 de abril al 15 de mayo que reúne a una selección de restaurantes donde la tradición mexicana es reinterpretada a través de la creatividad local.

Son recreaciones que consisten en platos inspirados en la cocina de cada establecimiento y coctelería de autor elaborada con tequila Don Julio, invitando al público a descubrir cómo ambas culturas pueden encontrarse, evolucionar y crear una nueva expresión de sabor compartido.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/29/4-jean-carlos-villanueva-y-nazar-goico-9eb03f62.jpg Jean Carlos Villanueva y Nazar Goico. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/29/7-estefany-pina-y-sarah-camille-09282023.jpg Estefany Piña y Sarah Camille. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Como parte de esta propuesta, espacios como O.Dette, Ostería O.livia, Vuelve a la Vida, Casa Luca y El Atelier Bar y Cocina se integran a la ruta con creaciones diseñadas exclusivamente para la ocasión.

Estos son creaciones que exploran desde reinterpretaciones de clásicos como tacos de birria, cochinita pibil y ribeye madurado, hasta propuestas más contemporáneas, reflejando el carácter y la creatividad de cada cocina.

La experiencia se complementa con una oferta de coctelería de autor desarrollada con Tequila Don Julio, donde los comensales podrán descubrir creaciones como el Cristal de Cilantro o la Paloma Salina, pensadas para acompañar y elevar cada plato dentro de la ruta.

La Ruta de la Herencia nace desde una visión de marca que entiende la cultura como algo vivo y en constante evolución, proponiendo un intercambio donde la tradición no se replica, sino que se transforma.

En República Dominicana, esta propuesta se materializa en una experiencia que conecta ambas culturas a través del sabor y la reinterpretación local.

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"Con la Ruta de la Herencia buscamos celebrar el 5 de mayo de una manera auténtica y relevante para el público dominicano, creando un espacio donde la tradición mexicana se encuentra con la creatividad local para dar vida a nuevas experiencias", expresó María José Ciani, gerente de marca de Tequila Don Julio para Centroamérica, Caribe y Venezuela.

Disponible por tiempo limitado, la Ruta de la Herencia invita al público a recorrer estos espacios y descubrir cómo cada propuesta transforma la tradición en algo nuevo, cercano y propio. Para conocer más detalles sobre los restaurantes participantes y sus propuestas, pueden visitar el perfil de la marca en Instagram (@DonJulio.CCA).

Acerca de Don Julio

Fundada en 1942 por Don Julio González, Tequila Don Julio revolucionó la industria al establecer el primer tequila de lujo a nivel mundial.

Con una dedicación inquebrantable a la calidad, la marca utiliza exclusivamente agave azul seleccionado a mano en los ricos suelos de Jalisco, México. Su portafolio incluye Don Julio Blanco, Reposado, Añejo, 70 Cristalino y 1942, cada uno reflejando el compromiso con la excelencia y autenticidad que caracteriza a la marca.

Acerca de Diageo

Diageo es la empresa líder de bebidas espirituosas a nivel mundial, con una impresionante colección de marcas que incluyen los whiskies Johnnie Walker, Crown Royal, J&B, Buchanan´s y Windsor; los vodkas Smirnoff, Cîroc y Ketel One; el portafolio de bebidas listas para tomar (RTD) Smirnoff Ice; Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray y Guinness.

Diageo es una empresa global y sus productos se venden en más de 180 países alrededor del mundo. La empresa cotiza tanto en la Bolsa de Valores de Nueva York (DEO) como en la Bolsa de Valores de Londres (DGE).