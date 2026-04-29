Embajada de Italia celebra cena oficial en honor a la llegada de S.E. Sergio Maffettone

El hotel Kimpton Las Mercedes fue anfitrión de una exclusiva cena oficial organizada por la Embajada de Italia en honor a la llegada de S.E. Sergio Maffettone. ( FUENTE EXTERNA )

En una noche donde la cultura, la diplomacia y la alta cocina se entrelazaron, el hotel Kimpton Las Mercedes fue anfitrión de una exclusiva cena oficial organizada por la Embajada de Italia en honor a la llegada de S.E. Sergio Maffettone.

La experiencia culinaria, concebida como una cena a cuatro manos, estuvo liderada por el Chef Ejecutivo Cosimo Urso junto al destacado Chef Ciro Casola, quienes diseñaron un menú que exaltó la autenticidad, elegancia y diversidad de la cocina italiana.

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Menú del evento

El recorrido gastronómico incluyó:

Aperitivo: Pizzella frita, acompañado de prosecco

Insalata: Mezclum de lechugas con salmón marinado, arancia, finocchio y salsa inglesa

Primo piatto: Pasta, fagioli e cozze

Secondo piatto: Filete de branzino con crujiente de zafferano, broccolini al grill y aceite de albahaca

Dessert: Encanto Zola, coco en texturas y crema inglesa de albahaca

Cada plato fue armonizado con una cuidada selección de vinos italianos, creando una experiencia sensorial integral.

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Evaluación de la velada

La velada contó con la evaluación de los miembros de la Accademia della Cucina Italiana, quienes otorgaron una puntuación de 8.01, la más alta registrada en este tipo de encuentros en los últimos años, reafirmando la excelencia gastronómica del restaurante Zola.

Este encuentro cobra aún mayor relevancia en el contexto del reciente reconocimiento impulsado por la Unesco, que destaca a la gastronomía italiana como patrimonio cultural de valor universal, celebrando no solo sus platos, sino su profunda conexión con la identidad, la tradición y la vida social italiana.

Como resultado de esta destacada evaluación, Zola ha recibido el distintivo oficial de la Accademia della Cucina Italiana, el cual será exhibido como símbolo de autenticidad y excelencia culinaria.

Kimpton Las Mercedes continúa posicionándose como un epicentro de experiencias gastronómicas de alto nivel en el Caribe, donde la cocina se convierte en un lenguaje que une culturas.