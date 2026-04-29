Alcaldía de Miami-Dade y Consulado dominicano en Miami reconocen trayectoria de Giannina Azar

La reconocida diseñadora dominicana Giannina Azar fue declarada "Visitante Distinguida" por el Condado de Miami-Dade, en el estado de Florida, durante un acto en el que también presentó una pasarela benéfica en apoyo a una organización sin fines de lucro.

El reconocimiento fue entregado en el Consulado General de la República Dominicana en Miami, institución que además proclamó el "Día de Giannina Azar", distinción que resalta su exitosa trayectoria y sus aportes a la industria de la moda latinoamericana.

El cónsul general interino, Gilberto Minaya, expresó su orgullo al encabezar el acto en la sede consular, donde destacó el impacto internacional de la diseñadora y su rol como embajadora del talento dominicano.

"Nos enorgullece recibir a Giannina Azar en nuestra sede. Este reconocimiento reafirma la proyección global de nuestra diseñadora", manifestó Minaya, acompañado de la vicecónsul Claudia Sánchez.

El diplomático también agradeció a Latin Business Network y RoseMaryNews, así como a sus representantes Ysabel Borden y Rose Mary Santana, por canalizar este reconocimiento otorgado por el Condado de Miami-Dade, encabezado por su alcaldesa Daniela Levine Cava.

Por su parte, Rose Mary Santana, en representación de las entidades organizadoras, agradeció al Consulado por su hospitalidad y resaltó la labor filantrópica de la diseñadora, así como su influencia en escenarios internacionales. De igual forma, Ysabel Borden valoró el respaldo de la Alcaldía de Miami-Dade por la declaratoria oficial.

Discurso de gratitud

Al tomar la palabra, Giannina Azar agradeció la distinción y expresó el honor que para ella representa recibirla en la sede de República Dominicana en Miami.

"Gracias a todas las entidades que lo hicieron posible y a la Alcaldía de Miami-Dade, donde durante años he trabajado en favor del crecimiento de la industria de la moda, con un firme compromiso filantrópico. Este es un día inolvidable que llevaré siempre en mi corazón".

La diseñadora también resaltó la labor del Consulado, en la persona de Minaya y su equipo, así como de RoseMaryNews, Latin Business Network, Ysabel Borden, Rose Mary Santana, Hugo Chávez y demás presentes que hicieron posible el encuentro.

El evento contó con la presencia de destacadas personalidades, entre ellas Sheila Minaya, Diego Minaya, Martha Sang y ejecutivos del Hotel Dua Miami, Autograph Collection, como Omar Quiñónez, Devaught Linton y Melani Fillion, quienes compartieron un brindis ofrecido por el hotel.