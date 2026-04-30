H&M ofrece una experiencia de compra diferente en Ágora Mall

La reconocida marca internacional H&M presentó la nueva experiencia de compra de su tienda ubicada en el primer nivel de Ágora Mall

Durante el encuentro los invitados personalizaron piezas y disfrutaron de una vivencia que pocas veces se encuentra en los establecimientos comerciales.

La tienda, con una extensión de 1,560 metros cuadrados, refleja la nueva dirección de la marca para elevar la experiencia en tienda a través de un entorno más abierto, dinámico y funcional, que mejora la visibilidad y accesibilidad del producto.

Su distribución optimizada facilita la exploración de la propuesta de H&M para mujer, hombre, niños y su línea deportiva H&M Move.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/30/3-denim-hm-00b22080.jpg Una invitada coloca un pin a su pieza Denim H&M (FUENTE EXTERNA)

Un diseño internacional

Diseñada desde los headquarters globales por arquitectos y diseñadores in-house, la nueva tienda combina materiales naturales con elementos contemporáneos para crear un entorno alineado con los estándares internacionales de la marca, reforzando la propuesta que la define:

Moda

Diseño

Calidad

Sustentabilidad a precios accesibles

La renovación también incorpora soluciones sustentables, como iluminación LED de bajo consumo y el uso de materiales más responsables, además de herramientas digitales que enriquecen la interacción con el cliente, reafirmando el compromiso de la marca de impulsar un cambio real hacia una moda más sustentable y accesible para todos.

Con presencia en el país desde hace un año y cinco meses y dos tiendas en operación, H&M continúa apostando por el mercado dominicano, fortaleciendo su conexión con los consumidores y ofreciendo una propuesta relevante que responda a sus necesidades y expectativas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/30/5-sara-lopez-y-veronica-varela-7bfbd534.jpg Sara López y Verónica Varela. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/30/6-ivanna-lorenzo-y-leslie-martinez-d9eebe4d.jpg Ivanna Lorenzo y Leslie Martínez (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/30/7-tammy-de-ghattas-y-paula-de-ghattas-y-maria-calderon-65edf0c5.jpg Tammy de Ghattas y Paula de Ghattas y María Calderón. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/30/21-lucia-vilas-dj-booth-f8acdc94.jpg Lucia Vilas - Dj Booth. (FUENTE EXTERNA) ‹ >