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H&M ofrece una experiencia de compra diferente en Ágora Mall

Durante el encuentro los invitados personalizaron piezas y disfrutaron de una vivencia que pocas veces se encuentra en los establecimientos comerciales

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    H&M ofrece una experiencia de compra diferente en Ágora Mall
    Pamela Abreu, Beatriz Volkmann y Alicia Mera. (FUENTE EXTERNA)

    La reconocida marca internacional H&M presentó la nueva experiencia de compra de su tienda ubicada en el primer nivel de Ágora Mall

    Durante el encuentro los invitados personalizaron piezas y disfrutaron de una vivencia que pocas veces se encuentra en los establecimientos comerciales.

    La tienda, con una extensión de 1,560 metros cuadrados, refleja la nueva dirección de la marca para elevar la experiencia en tienda a través de un entorno más abierto, dinámico y funcional, que mejora la visibilidad y accesibilidad del producto.

    Su distribución optimizada facilita la exploración de la propuesta de H&M para mujer, hombre, niños y su línea deportiva H&M Move.

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    Infografía
    Una invitada coloca un pin a su pieza Denim H&M (FUENTE EXTERNA)

    Un diseño internacional

    Diseñada desde los headquarters globales por arquitectos y diseñadores in-house, la nueva tienda combina materiales naturales con elementos contemporáneos para crear un entorno alineado con los estándares internacionales de la marca, reforzando la propuesta que la define:

    • Moda
    • Diseño
    • Calidad
    • Sustentabilidad a precios accesibles

    La renovación también incorpora soluciones sustentables, como iluminación LED de bajo consumo y el uso de materiales más responsables, además de herramientas digitales que enriquecen la interacción con el cliente, reafirmando el compromiso de la marca de impulsar un cambio real hacia una moda más sustentable y accesible para todos.

    Con presencia en el país desde hace un año y cinco meses y dos tiendas en operación, H&M continúa apostando por el mercado dominicano, fortaleciendo su conexión con los consumidores y ofreciendo una propuesta relevante que responda a sus necesidades y expectativas.

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    Sara López y Verónica Varela.
    Sara López y Verónica Varela. (FUENTE EXTERNA)
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    Ivanna Lorenzo y Leslie Martínez
    Ivanna Lorenzo y Leslie Martínez (FUENTE EXTERNA)
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    Tammy de Ghattas y Paula de Ghattas y María Calderón.
    Tammy de Ghattas y Paula de Ghattas y María Calderón. (FUENTE EXTERNA)
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    Lucia Vilas - Dj Booth.
    Lucia Vilas - Dj Booth. (FUENTE EXTERNA)
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