Patronato Nacional de Ciegos celebra Tarde de Primavera 2026

El Patronato Nacional de Ciegos, Inc. celebró su tradicional Tarde de Primavera en la Sala de Fiestas del Santo Domingo Country Club, un evento benéfico destinado a recaudar fondos para programas de rehabilitación de personas con discapacidad visual y de prevención de la ceguera como iniciativas que promueven la inclusión y mejoran la calidad de vida de personas con discapacidad visual.

La actividad fue conducida por la comunicadora Miralba Ruiz y Lía de Moya, presentadora con discapacidad visual. Este evento reunió a damas y caballeros de la sociedad en una jornada que combinó solidaridad, arte y entretenimiento.

Uno de los principales atractivos de la tarde fue el desfile de modas del diseñador santiaguero Rafael Rivero, quien presentó su colección "París", caracterizada por su elegancia y sofisticación, e integrada por la participación de personas ciegas en pasarela.

El evento contó además con la presencia del embajador del Japón en la República Dominicana, Hayakawa Osamu, acompañado de su esposa, Hayakawa Hisako cuya asistencia destacó los lazos de cooperación y amistad con el Patronato Nacional de Ciegos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/30/patronato-2-b940986d.jpg TSUDA Fumiyo, HAYAKAWA Hisako, HAYAKAWA Osamu. (FUENTE EXTERNA)

Los asistentes disfrutaron de las canciones de Diomary La Mala y la orquesta de Miriam Cruz, quienes animaron la velada con un repertorio que mantuvo el entusiasmo del público. Durante la jornada también se realizaron rifas y actividades comerciales en apoyo a la causa.

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La Tarde de Primavera se consolida como una de las principales iniciativas del Patronato, promoviendo el compromiso ciudadano a favor de las personas con discapacidad visual.

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